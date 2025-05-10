مرموش بديلا، هالاند يقود تشكيل مانشستر سيتي ضد ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي، أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي تشكيل فريقه، لمواجهة نظيره ساوثهامبتون على أرضية ملعب "سانت ماري" ضمن الجولة السادسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي.

وتواجد النجم المصري عمر مرموش على مقاعد بدلاء السيتي، فيما تواجد إيرلينج هالاند أساسيا لأول مرة منذ فترة طويلة بعد غيابه لداعي الإصابة.

تشكيل مانشستر سيتي أمام ساوثهامبتون

وتواجد النجم المصري عمر مرموش على مقاعد بدلاء السيتي، فيما تواجد إيرلينج هالاند أساسيا لأول مرة منذ فترة طويلة بعد غيابه لداعي الإصابة.

موعد مباراة مانشستر سيتي وساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي

وتنطلق مباراة ساوثهامبتون ومانشستر سيتي اليوم في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة 5 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة ساوثهامبتون أمام مانشستر سيتي

وتذاع مباراة ساوثهامبتون ضد مانشستر سيتي اليوم في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN SPORTS 1.

وكانت مباراة الدور الأول بين مانشستر سيتي ضد ساوثهامبتون هذا الموسم، قد انتهت بفوز صعب لـ مانشستر سيتي بهدف دون رد.

ويحتل مانشستر سيتي حاليًا المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 64 نقطة، في حين أن ساوثهامبتون لديه 11 نقطة في المركز العشرين، حيث تأكد هبوطه إلى تشامبيونشيب.

ويسعى مان سيتي إلى تحقيق الفوز في مباراة اليوم من أجل تعزيز فرصه في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

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