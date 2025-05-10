السبت 10 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مرموش بديلا، هالاند يقود تشكيل مانشستر سيتي ضد ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي

الدوري الإنجليزي، أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي تشكيل فريقه، لمواجهة نظيره ساوثهامبتون على أرضية ملعب "سانت ماري" ضمن الجولة السادسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي.

وتواجد النجم المصري عمر مرموش على مقاعد بدلاء السيتي، فيما تواجد إيرلينج هالاند أساسيا لأول مرة منذ فترة طويلة بعد غيابه لداعي الإصابة.

تشكيل مانشستر سيتي أمام ساوثهامبتون 

وتواجد النجم المصري عمر مرموش على مقاعد بدلاء السيتي، فيما تواجد إيرلينج هالاند أساسيا لأول مرة منذ فترة طويلة بعد غيابه لداعي الإصابة.

موعد مباراة مانشستر سيتي وساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي

وتنطلق مباراة ساوثهامبتون ومانشستر سيتي اليوم في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة 5 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة ساوثهامبتون أمام مانشستر سيتي

وتذاع مباراة ساوثهامبتون ضد مانشستر سيتي اليوم في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN SPORTS 1.

وكانت مباراة الدور الأول بين مانشستر سيتي ضد ساوثهامبتون هذا الموسم، قد انتهت بفوز صعب لـ مانشستر سيتي بهدف دون رد.

طبيب الزمالك يكشف طبيعة إصابة محمد صبحي في مباراة سيراميكا بالدوري

أول تعليق من أيمن الرمادي بعد تعادل الزمالك وسيراميكا كليوباترا

ويحتل مانشستر سيتي حاليًا المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 64 نقطة، في حين أن ساوثهامبتون لديه 11 نقطة في المركز العشرين، حيث تأكد هبوطه إلى تشامبيونشيب.

ويسعى مان سيتي إلى تحقيق الفوز في مباراة اليوم من أجل تعزيز فرصه في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري الانجليزي مانشستر سيتي ساوثهامبتون مانشستر سيتي أمام ساوثهامبتون تشكيل مانشستر سيتي مرموش

مواد متعلقة

طبيب الزمالك يكشف طبيعة إصابة محمد صبحي في مباراة سيراميكا بالدوري

أول تعليق من أيمن الرمادي بعد تعادل الزمالك وسيراميكا كليوباترا

طبيب الزمالك يكشف طبيعة إصابة ناصر ماهر في مباراة سيراميكا كليوباترا

ثلاثي الزمالك يدعم الفريق أمام سيراميكا من مدرجات استاد المقاولون

أيمن الرمادي يعلن تشكيل الزمالك في ظهوره الأول استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا

حافلة الزمالك تصل استاد المقاولون العرب استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا

تشكيل الزمالك المتوقع ضد سيراميكا في أول ظهور لـ الرمادي

جلسة تحقيق جديدة لـ زيزو في الزمالك

الأكثر قراءة

رسالة إلى هواة الصيد في الماء العكر، أول رد من نجيب ساويرس على حملة التشكيك في وطنيته

الزمالك يعلن تفاصيل التحقيق مع زيزو

أول رد فعل من محمد عواد بعد تحويله للتحقيق بالزمالك

الزمالك يعلن إحالة محمد عواد للتحقيق، اعرف التفاصيل

النقض تؤيد إعدام المتهم بقتل سلمى بهجت بالشرقية

الـ 1 جرام تسجل 5970 جنيها، تراجع أسعار سبائك الذهب فى مصر

بعد معانتها من مرض خطير أكثر من شهرين، الموت يفجع مصطفى شردي في زوجته

ترامب يعلن وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان

خدمات

المزيد

باستثناء البلدي، ارتفاع جديد في أسعار البيض اليوم السبت 10 مايو 2025

الكيلو يبدأ من 22 جنيها، تعرف على أسعار الأرز اليوم السبت

استقرار أسعار السكر اليوم السبت في الأسواق

سعر الأرز في السوق اليوم (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

مواعيد 4 مواجهات نارية في أمم أفريقيا للشباب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الصلاة على النبى صلى الله عليه وآله وسلم بعد التلبية؟ دار الإفتاء تجيب

ما شروط وجوب الحج؟ الأزهر للفتوى يجيب

المجددون، "مالك بن نبي" فقيه الحضارة وفيلسوف النهضة الإسلامية

المزيد
الجريدة الرسمية