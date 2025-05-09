الجمعة 09 مايو 2025
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رياضة

طبيب الزمالك يكشف طبيعة إصابة محمد صبحي في مباراة سيراميكا بالدوري

محمد صبحي
محمد صبحي

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن إصابة محمد صبحي حارس مرمى الفريق خلال مباراة سيراميكا كليوباترا التي أقيمت اليوم الجمعة في مسابقة الدوري الممتاز.

وأوضح رئيس الجهاز الطبي في تصريحات للمركز الإعلامي لنادي الزمالك أن إصابة محمد صبحي في المفصل الذي يربط بين اليد والذراع.

وأشار الدكتور محمد أسامة إلى أن الحارس سيخضع إلى أشعة من أجل الاطمئنان على إصابته وتحديد البرنامج العلاجي اللازم.

الزمالك يتعادل مع سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز 

سقط نادي الزمالك في فخ التعادل أمام نظيره سيراميكا كليوباترا، بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الجمعة، على أرضية ملعب استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز. 

مباراة الزمالك وسيراميكا

وسجل ناصر منسي هدف الزمالك الأول في الدقيقة 14. 

وغادر ناصر ماهر ملعب المباراة بسبب الإصابة في الدقيقة 42.

وسجل إسلام عيسى هدف فريق سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 64. 

سجل سيف الجزيري هدف نادي الزمالك الثاني علي نظيره سيراميكا كليوباترا، في الدقيقة 69.

وغادر صبحي حارس الزمالك ملعب المباراة بسبب الإصابة وحل محمد عواد بديلا له.

وسجل أحمد بالحاجة هدف سيراميكا الثاني في الدقيقة 3+90. 

تشكيل الزمالك أمام سيراميكا 

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمود بنتايج – حسام عبد المجيد – صلاح مصدق - عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – سيف جعفر - ناصر ماهر.

خط الهجوم: مصطفى شلبي – ناصر منسي.
ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد  ومحمود حمدي "الونش" ومصطفى الزناري وأحمد محمود ومحمد حمدي وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وأيمن أمير عبد العزيز وسيف الجزيري وحسام أشرف.

تشكيل سيراميكا أمام الزمالك 

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: محمد شكري - أحمد رمضان بيكهام - رجب نبيل - أحمد هاني.

خط الوسط: محمد عادل - محمد توني - محمد رضا بوبو  - إسلام عيسى -  فخري لاكاي.

خط الهجوم: مروان عثمان.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:
إسلام ريشة - چاستيس آرثر - يوسف عفيفي - أحمد بلحاج - محمد رضا - حسين حسني - أيمن موكا - مازن ياسر - محمود زلاكة.

ترتيب الزمالك وسيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز 

وبتلك النتيجة يحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 41 نقطة، فيما يأتي سيراميكا  في المركز السادس، برصيد 31 نقطة.

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