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رياضة

بمشاركة مرموش، مانشستر سيتي يفوز على وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي، فيتو
مانشستر سيتي، فيتو

فاز مانشستر سيتي بقيادة النجم المصري عمر مرموش على نظيره وولفرهامبتون بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت على ملعب الاتحاد في افتتاح الجولة الـ 35 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل كيفين دي بروين هدف التقدم لصالح فريق مانشستر سيتي في الدقيقة 35. 

وكان بيب مدرب السيتي بدأ مباراة مانشستر سيتي أمام وولفرهامبتون بالاعتماد على النجم المصري عمر مرموش في مركز الهجوم.

 

تشكيل مانشستر سيتي  أمام وولفرهامبتون

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: نونيز، روبن دياز، جفارديول، نيكو أوريلي.

خط الوسط: كوفاسيتش، كيفين دي بروين.

خط الوسط الهجومي: جوندوجان، سيلفا، جيريمي دوكو.

خط الهجوم: عمر مرموش.

وانتهت مباراة الدور الأول بفوز مانشستر سيتي على وولفرهامبتون بنتيجة 2-1.

ويحتل مانشستر سيتي حاليًّا المركز الثالث برصيد 64 نقطة، بينما يتواجد فريق وولفرهامبتون بالمركز الثالث عشر برصيد 41 نقطة، في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

 

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد وولفرهامبتون 

وتبث مباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون اليوم في الدوري الإنجليزي عبر شاشة قناة beIN Sports HD 1.

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