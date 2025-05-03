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رفع الأثقال، مواعيد منافسات منتخب مصر في بطولة العالم للناشئين

منتخب رفع الأثقال،
منتخب رفع الأثقال، فيتو

رفع الأثقال، يستأنف منتخب رفع لرفع الأثقال، مشاركته في منافسات بطولة العالم للناشئين تحت 17 عاما، المقامة حاليا في بيرو بمشاركة عدد كبير من المنتخبات العالمية.

وشارك حتى الآن من منتخب مصر، كل من السيد علي في منافسات وزن 61 كجم، وعبد الرحمن حسين في منافسات وزن 73 كجم.

وتأتي مواعيد مشاركة باقي لاعبي المنتخب كالتالي:

أحمد جمال محمد - 2:30 صباحا (الأحد) - 96 كجم

أميرة عبد الرحمن - 2:30 صباحا (الأحد) - 76 كجم

محمود حسني - 12 صباحا (الإثنين) - 102 كجم

رحمة أحمد - 5:30 صباحا (الإثنين) - 87 كجم

وحصد المنتخب الوطني حتى الآن 5 ميداليات ذهبية خلال مشاركته في من

بطل العالم يهاجم اتحاد رفع الأثقال

وشن عبد الرحمن حسين لاعب المنتخب الوطني لرفع الأثقال المتوج بـ3 ذهبيات في بطولة العالم الأخيرة للشباب، هجوما حادا على مسئولي اتحاد رفع الأثقال برئاسة محمد عبد المقصود.

وقال عبد الرحمن، إنه لم يحصل على أي دعم من الاتحاد المصري لرفع الأثقال، وإن كل ما يقال عن توفير “لبن العصفور” للمنتخب كذب وليس له أساس من الصحة.

وأوضح اللاعب، أنه تسلم ميداليات بطولة العالم مرتديا تي شيرت أسود قام بشرائه من ماله الخاص، وأن الاتحاد لم يقم بتوفير أبسط الأشياء وهي الملابس.

وأكمل اللاعب أنه لم يحصل على المكافآات الخاصة بمشاركته في البطولة الأفريقية الأخيرة، وأنه يقوم بشراء الفيتامينات والمكملات الغذائية من أمواله الخاصة.

وحصد عبد الرحمن حسين 3 ميداليات ذهبية خلال مشاركته في منافسات بطولة العالم لرفع الأثقال للشباب تحت 17 عاما، في الخطف والكلين والمجموع.

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