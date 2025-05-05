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رياضة

منتخب رفع الأثقال يرفع رصيده في بطولة العالم إلى 11 ميدالية

محمود حسني لاعب منتخب
محمود حسني لاعب منتخب رفع الأثقال

رفع الأثقال، رفع المنتخب الوطني لرفع الأثقال رصيده إلى 11 ميدالية، خلال مشاركته في منافسات بطولة العالم للشباب، المقامة حاليا في بيرو بمشاركة عدد كبير من المنتخبات.

 

وجاءت الميداليات كالتالي:

السيد علي - ذهبيتين في الكلين والنتر والمجموع

عبد الرحمن حسين - 3 ذهبيات في الخطف والكلين والنتر والمجموع

أحمد جمال - فضية في الخطف وفضية في الكلين والنتر وذهبية في المجموع.

محمود حسني - 3 ذهبيات في الخطف والكلين والنتر والمجموع.

 

عبد الرحمن حسين يهاجم اتحاد رفع الأثقال

 وقد شن عبد الرحمن حسين لاعب المنتخب الوطني لرفع الأثقال المتوج بـ3 ذهبيات في بطولة العالم الأخيرة للشباب، هجوما حادا على مسئولي اتحاد رفع الأثقال برئاسة محمد عبد المقصود.

وقال عبد الرحمن، إنه لم يحصل على أي دعم من الاتحاد المصري لرفع الأثقال، وإن كل ما يقال عن توفير “لبن العصفور” للمنتخب كذب وليس له أساس من الصحة.

وأوضح اللاعب، أنه تسلم ميداليات بطولة العالم مرتديا تي شيرت أسود قام بشرائه من ماله الخاص، وأن الاتحاد لم يقم بتوفير أبسط الأشياء وهي الملابس.

وأكمل اللاعب أنه لم يحصل على المكافآت الخاصة بمشاركته في البطولة الأفريقية الأخيرة، وأنه يقوم بشراء الفيتامينات والمكملات الغذائية من أمواله الخاصة.

وحصد عبد الرحمن حسين 3 ميداليات ذهبية خلال مشاركته في منافسات بطولة العالم لرفع الأثقال للشباب تحت 17 عاما، في الخطف والكلين والمجموع.

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