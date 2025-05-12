عطر ناعم يخطف الأنفاس، كليرودندرم تشينينس نبتة نادرة تبهر زوار معرض الزهور (صور)

وسط تنوع الزهور وروائحها التي تفوح في أرجاء معرض الزهور بالدقي، جذبنا عبير قوي لكنه ناعم، يأتي من زاوية بسيطة لكنها مميزة.

هناك التقينا المهندس الزراعي عطية، أحد العارضين البارزين في المعرض، ليأخذنا في جولة حول واحدة من أندر الزهور العطرية في العالم: زهرة “ كليرودندرم تشينينس - Clerodendrum chinense ”, والتي لا تُعرف فقط بجمالها، بل أيضًا بعطرها الذي ألهم كبريات بيوت العطور العالمية.

ما هي زهرة الكريرا؟

بدأ عطية حديثه قائلًا:"زهرة الكلير مش مجرد زهرة جميلة... دي نبتة فريدة من نوعها وكانت موجودة في كل قصور مصر ايام الاسرة المالكة، الزهرة نفسها شكلها عامل زي بوكيه من الزهور البيضاء، لكن ممتزجة بلون كشمير رقيق، والأوراق بتاعتها خضراء وسميكة جدًا... منظرها يخطف العين، وريحتها توصل لأنفك من بعيد!"

كليرودندرم تشينينس نبات عطري بامتياز، معروف في الأوساط المتخصصة بأنه منبع طبيعي لأشهر العطور حول العالم، نظرًا لقوة وثبات رائحته، وطبيعة الزهرة المركّبة.

كليروديندروم تشينينسي

الرائحة... عطر يُستشَف من بعيد

من أبرز ما يميز الكليرو – كما أوضح المهندس عطية – هو قوة رائحتها الطبيعية، فهي واحدة من النباتات النادرة التي يمكن استنشاق رائحتها من على مسافة كبيرة، حتى دون الاقتراب منها.

"يعني ممكن تمر من قدّام الزهرة من بعيد وتحس بريحتها، وكأنك دخلت محل عطور... والجميل إنها مش رائحة نفاذة مزعجة، لكن ناعمة وثابتة في نفس الوقت."

كليروديندروم تشينينسي

متى تكون الرائحة في أوجها؟

سألنا عطية عن التوقيت الأفضل للاستمتاع برائحة Clerodendrum chinense، فأجاب: "أفضل وقت تشم فيه ريحة الزهور العطرية بشكل عام، والكليرو بشكل خاص، هو قبل شروق الشمس أو قبل الغروب... وقت ما الجو بيكون هادي والرطوبة عالية، الزهرة بتفتح قلبها وتفوح بالعطر."

وأوضح أن الحرارة العالية في منتصف النهار تُضعف من انتشار الرائحة، لذا يُفضّل الاستمتاع بها في الساعات الذهبية من اليوم.

استخدامات الكليرو في عالم العطور

كليرودندرم تشينينس ليست فقط للزينة أو الحدائق، بل تُعد مصدرًا أساسًا لاستخلاص زيوت عطرية تدخل في صناعة أشهر العطور العالمية.

وتُفضلها شركات العطور الفاخرة بسبب نقاء رائحتها وثباتها على الجلد والأقمشة كما ان الكليرو هو نفس اسم واحد مش اشهر العطور في العالم.

يوضح عطية "فيه بيوت عطور عالمية بتستخدم خلاصة زهرة الكليرو في البرفانات بتاعتها، خصوصًا البرفانات اللي فيها لمسة شرقية ناعمة." ي.

هل يمكن زراعتها في المنازل؟

بخصوص إمكانية زراعة الكليرو منزليًا، أكد عطية أنها تحتاج بيئة رطبة وشمس مغربلة، ويمكن زراعتها في أصيص كبير أو حدائق صغيرة، لكن مع مراعاة التهوية الجيدة والري المنتظم.

"هي مش صعبة، بس محتاجة رعاية خفيفة... أهم حاجة تكون في مكان بيوصل له شمس الصبح أو شمس الغروب لا تقل عن 3 ساعات، وتفضل التربة خفيفة وتصرف المية كويس."

كليرودندرم تشينينس ... زهرة لها حضور ملكي

حين سألناه عن سبب اهتمام الناس بهذه الزهرة بالتحديد، ابتسم عطية قائلًا:

" "زهرة الكليرو" او "بستان المجد" مش بس شكلها ملوكي، هي كمان بتحسسك إنك في عالم تاني... ريحة طبيعية، لون ناعم، وأوراق تخطف العين... تحس إنك بتزرع عطر طبيعي في بيتك"

زهرة الكليرو ليست مجرد نبات عطري... بل تجربة حسية متكاملة تبهج العين وتنعش الروح. في زمن الروائح الصناعية، تبقى الكريرا عنوانًا للنقاء والجمال الطبيعي وهي تشبة رائحة الورد البلدي بتاع زمان.

Clerodendrum chinense

Clerodendrum chinense

Clerodendrum chinense

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