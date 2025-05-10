مركز أورام ميت غمر ينجح في استئصال ورم بالقولون باستخدام المنظار الجراحي

كشفت الدكتورة فاطمة أبو النجا مدير مركز أورام ميت غمر، التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة أن قسم جراحة الأورام بالمركز، قد أجرى جراحتين باستخدام المنظار الجراحي لمريضين يعانيان من ورم بالقولون.

ورم سرطاني بالقولون الصاعد

وأكدت أن الحالة الأولى كانت لمريض يبلغ من العمر ٣٦ عامًا تم تشخيصه بوجود ورم سرطاني بالقولون الصاعد، وذلك بعد العرض على عيادة جراحة الأورام وإجراء الإشاعات والتحاليل اللازمة، وقد تم تحضير المريض للعمليات بشكل عاجل، حيث قام الفريق الطبي بقيادة الدكتور أحمد ستيت بإجراء الجراحة باستخدام المنظار الجراحي لاستئصال الورم وإعادة توصيل الأمعاء، وخرج المريض إلى الرعاية المركزة لمدة يوم واحد بمتابعة دقيقة وبعد استقرار الحالة خرج إلى غرفة بالقسم الداخلي لمدة 6 أيام، ثم خرج المريض بتحسن للمنزل وتوجه الشكر للمستشفى والفريق الطبي بالكامل على المجهود المبذول.

تشخيص الحالة بوجود ورم سرطاني بالقولون الأيسر والقولون السيني

وأشارت أن الحالة الثانية فكانت لمريض يبلغ من العمر ٤٦ عامًا، وبعد العرض على عيادة جراحة الأورام، وإجراء الإشاعات والتحاليل اللازمة، تم تشخيص الحالة بوجود ورم سرطاني بالقولون الأيسر والقولون السيني، وبعد تحضير المريض للعمليات، قام الفريق الطبي بإجراء استئصال للورم عن طريق الاستكشاف الجراحي والذي تبين من خلاله التصاق الورم بالمثانة البولية.

وأوضحت أنه قد نجح الفريق الجراحي في استئصال الورم وإعادة توصيل الأمعاء دون حدوث مضاعفات وخرج المريض إلى الرعاية المركزة لمدة خمسة أيام، ثم نقل إلى القسم الداخلى لمدة خمسة أيام.

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