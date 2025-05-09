نائب وزير الصحة يشيد بأداء المنشآت الصحية بالأقصر ويحدد مهلة لتلافي السلبيات

قام الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان، بتفقد عددٍ من المنشآت الطبية بمحافظة الأقصر، تزامنًا مع تنفيذ مرور مركزي مجمع من قطاعي الطب الوقائي والرعاية الأولية، بالإضافة إلى 57 مشرفا من جميع الإدارات المركزية للمستشفيات ومنشآت الرعاية الأولية ومكاتب الصحة.

الارتقاء بالمنظومة الصحية والمتابعة الميدانية المستمرة للمنشآت الصحية بالمحافظات





يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، بالارتقاء بالمنظومة الصحية والمتابعة الميدانية المستمرة للمنشآت الصحية بالمحافظات، والوقوف على تحديات العمل والحرص على تقديم الخدمات الصحية على الوجه الأمثل وتنفيذ الإجراءات التصحيحية ومتابعتها.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن نائب الوزير استهل جولته بزيارة مستشفى حميات الأقصر، حيث تفقد العيادات الخارجية، والمعمل، والأقسام الداخلية، والرعاية المركزة وتأكد من توافر الأدوية، وأوصى بسرعة توفير الكيماويات الخاصة ببعض أجهزة المعمل، وإعادة التدريب على بروتوكول التعامل مع حالات العقر، وتطبيق تعريفات حالات الأمراض المعدية وتنشيط الترصد، كما استمع للمرضى المترددين لمعرفة مدى رضاهم عن الخدمة الطبية، وأثنى على مستوى أداء الفريق الطبي بالمستشفى.

وأضاف «عبد الغفار» أن نائب الوزير استكمل الجولة بزيارة إدارة أرمنت الصحية، وبدأ بوحدة الرزيقات الصحية، حيث تفقد العيادات واطمئن على توافر الأدوية والطعوم الروتينية وتفعيل جلسات التطعيم لجميع الأطفال، مشددا على ضرورة متابعة الأطفال والأمهات الحوامل، وأثنى على مستوى أداء الفريق الطبي، بينما أوصى بتحويل مراقب صحة البيئة للتحقيق لعدم تواجده أثناء ساعات العمل.

وأشار إلى أن جولة الدكتور عمرو قنديل، تضمنت زيارة وحدة رعاية أرمنت، حيث تفقد (عيادات طب الأسرة والأطفال وتنظيم الأسرة، وأعمال المبادرات، ووحدة الغسيل الكلوي)، وتأكد من توافر جميع الكواشف، وأوصى بضرورة متابعة الحالات المكتشفة، والعمل على إعادة تدريب التمريض على استخدام أجهزة المبادرات، كما تفقد (العيادات والصيدلية والمعمل) بمركز طب أسرة الشهيد محمد بغدادي، وتوجه بالشكر لمديرة الوحدة والعاملين بها لتميزهم في أداء العمل.

تفعيل جلسات التطعيم لجميع الأطفال المصريين وغير المصريين

وتابع «عبد الغفار» أن نائب الوزير استكمل جولته بزيارة الإدارة الصحية في البياضية بنجع عبدالعزيز، حيث قام بزيارة مكتب صحة البياضية، واطمئن على توافر الطعوم الروتينية وتفعيل جلسات التطعيم لجميع الأطفال المصريين وغير المصريين، وشدد على سرعة تطعيم الأطفال المتخلفين عن جرعات التطعيم، والتزام العاملين بضوابط تسجيل المواليد والوفيات، وبسرعة توفير كراسات متابعة الأطفال، كما زار المعمل المشترك بالأقصر، واطلع على سير العمل بمعامل فحص المياه والأغذية ومعمل البكتريولوجي وجميع غرف المعمل، وأوصى بسرعة إصلاح الأجهزة المعطلة.

وقال «عبد الغفار» إن نائب الوزير اختتم الزيارة بعقد اجتماع لمديري المستشفيات ومديري الإدارات الصحية، بحضور الدكتور راضي حماد رئيس قطاع الطب الوقائي والصحة العامة، والدكتور أحمد أبو العطا مدير مديرية الشئون الصحية بالأقصر، ورؤساء الإدارات المركزية ومديري العموم والفريق الإشرافي بالوزارة والمديرية، حيث تم استعراض ومناقشة جميع السلبيات التي تم ملاحظتها خلال الزيارة، ووجه بمجازاة رئيس قسم الأطفال المبتسرين بمستشفى القرنة المركزي بخصم شهر من الحافز لعدم الالتزام بإجراءات مكافحة العدوى، وحدد مهلة شهر لتلافي جميع السلبيات، كما وجه بعمل تقرير كامل بالملاحظات وإعادة التحقيق واستبعاد المقصرين، لما لمسه من تقصير في الحجر الصحي، حيث تبين عدم التزام العاملين والتغيب عن مواعيد العمل الرسمية، بينما أوصى بصرف مكافأة شهر لمسئول التطعيمات للتميز في أداء العمل وتدريب مفتشين الصحة واستبعاد ونقل كاتب الصحة بمكتب الأقصر ثاني، ومكافأة كل من فريق الأغذية بالمديرية والنفايات والرقابة على المياه بصرف أسبوعين حافز، ووجه الشكر لمدير المديرية.

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