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رياضة

كرة اليد، منتخب مصر يواجه العراق في أولى جولات كأس العرب

منتخب الشباب لكرة
منتخب الشباب لكرة اليد، فيتو

كرة اليد، يخوض المنتخب الوطني لكرة اليد للشباب مواليد 2004 بقيادة مجدي أبو المجد، مواجهة قوية اليوم الثلاثاء أمام منتخب العراق، في الجولة الأولى من منافسات بطولة كأس العرب المقامة حاليا في الكويت بمشاركة 9 منتخبات.

وتقام مباراة مصر والعراق في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويلعب المنتخب الوطني ضمن المجموعة الأولى التي تضم منتخبات، مصر والعراق والبحرين.

وتقام اليوم أيضا المباريات التالية:

تونس × قطر - 3 عصرا

المغرب × الإمارات - 5 عصرا

مصر × العراق - 7 مساء

 يترأس بعثة المنتخب الوطنى خالد صالح عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة اليد، وتضم البعثة أيضا مجدي أبو المجد مديرا فنيا، ومحيي صلاح مشرفا على تدريب حراس المرمى.

تأتى مشاركة المنتخب الوطنى المصرى للشباب فى بطولة كأس العرب فى إطار برنامج الاستعدادات لخوض منافسات بطولة العالم القادمة.

يلعب منتخب مصر ضمن منتخبات المجموعة الأولى التى تضم منتخب البحرين ومنتخب العراق، وتضم المجموعة الثانية منتخب قطر ومنتخب السعودية ومنتخب تونس وتضم المجموعة الثالثة منتخب الإمارات ومنتخب الكويت ومنتخب المغرب.

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