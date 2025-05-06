الثلاثاء 06 مايو 2025
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رياضة

كرة اليد، تطورات مثيرة في تدعيمات الأهلي للسوبر الأفريقي

الأهلي، فيتو
الأهلي، فيتو

كرة اليد، تراجع مسئولو كرة اليد بالنادي الأهلي عن إتمام صفقة التعاقد مع اللاعب التشيكي كاشباريك، على سبيل الإعارة للمشاركة ضمن صفوف المارد الأحمر في منافسات بطولتي كأس السوبر الأفريقي والبطولة الأفريقية للأندية أبطال الكؤوس.

وعلمت “فيتو”، أن النادي الأهلي تراجع عن إتمام الصفقة بسبب مبالغة فريقه دينمو بوخارست الروماني في المقابل المادي المطلوب.

مواجهات الدور قبل النهائي

ويستعد فريقا كرة اليد بالأهلي والزمالك لخوض منافسات بطولة كأس السوبر الأفريقي، المقرر لها يومي 12 و13 مايو المقبل، على صالة النادي الأهلي بالجزيرة.

ومن المقرر أن يخوض فريقا الأهلي والزمالك منافسات كأس السوبر الأفريقي من الدور قبل النهائي، بجانب فريقي الترجي التونسي ومنتدى درب السلطان المغربي.

وتأتي مواجهات الدور قبل النهائي كالتالي:

الدور قبل النهائي - 12 مايو

الترجي التونسي × منتدى درب سلطان المغربي

الأهلي × الزمالك

النهائي - 13 مايو

الخسارة من المباراة الأولى × الخاسر من المباراة الثانية

الفائز في المباراة الأولى × الفائز في المباراة الثانية

وعلى مستوى بطولة كأس السوبر الأفريقي للسيدات، تقام المواجهات التالية في الدور قبل النهائي:

الأهلي × الجمعية النسائية التونسي

بترو أتلتيكو الأنجولي × أوهوتو الكونغولي

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