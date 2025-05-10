السبت 10 مايو 2025
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رياضة

كرة اليد، موعد مواجهات قبل نهائي كأس السوبر الأفريقي

الأهلي والزمالك،
الأهلي والزمالك، فيتو

كرة اليد، يستعد فريقا الأهلي والزمالك لخوض منافسات بطولة كأس السوبر الأفريقي، المقرر لها يومي 12 و13 مايو الجاري، على صالة النادي الأهلي بالجزيرة.

ومن المقرر أن يخوض فريقا الأهلي والزمالك منافسات كأس السوبر الأفريقي من الدور قبل النهائي، بجانب فريقي الترجي التونسي ومنتدى درب السلطان المغربي.

مواجهات الدور قبل النهائي

وتأتي مواجهات الدور قبل النهائي كالتالي:

الدور قبل النهائي - الإثنين

الترجي التونسي × منتدى درب سلطان المغربي - 9 مساء

الأهلي × الزمالك - 7 مساء

النهائي - الثلاثاء

الخسارة من المباراة الأولى × الخاسر من المباراة الثانية

الفائز في المباراة الأولى × الفائز في المباراة الثانية

وعلى مستوى بطولة كأس السوبر الأفريقي للسيدات، تقام المواجهات التالية في الدور قبل النهائي:

الأهلي × الجمعية النسائية التونسي - 4:30 مساء

بترو أتلتيكو الأنجولي × أوهوتو الكونغولي - 2 ظهرا.

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