تفاصيل جولة محافظ الدقهلية بالمركز التكنولوجي في أجا (صور)

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم المركز التكنولوجي بمدينة أجا للوقوف على مدى الاستجابة لمطالب وشكاوى المواطنين وسرعة الرد عليها.

سرعة الانتهاء من ملفات التصالح في مخالفات البناء

وأكد محافظ الدقهلية على سرعة الانتهاء من ملفات التصالح في مخالفات البناء، والرد على نقاط المتغيرات المكانية، وسرعة تنفيذ مصالح المواطنين، وشدد على ضرورة التيسير عليهم في تلبية مطالبهم وفقا للإجراءات القانونية.

تفاصيل جولة محافظ الدقهلية الميدانية المفاجئة بالمركز التكنولوجي بأجا

وشدد محافظ الدقهلية على ضرورة سرعة الرد على شكاوى المواطنين بالمركز التكنولوجي في مركز أجا، مشيرًا إلى أنه لا يقبل ولا يسمح بتعطيل أي طلب للناس تحت أي مبرر ومن يتقاعس في تلبية احتياجات الناس، والتقى المواطنين بالمركز التكنولوجي واستمع إليهم مؤكدًا لهم حرصه الدائم على تذليل أي عقبات وتيسير حصولهم على احتياجاتهم وتحقيق مطالبهم.

متابعة تسليم نموذج 8 للمواطنين وسير العمل في إنهاء النماذج

وتابع محافظ الدقهلية أعمال تسليم نموذج 8 للمواطنين وسير العمل في إنهاء النماذج بالمركز التكنولوجي، كما تفقد مركز إصدار تراخيص المحال العامة، مؤكدا على سرعة انهاء اجراءات تسليم الرخص لأصحابها دون تعطيل، وأبدى رضاه عن تنظيم المكان وترتيب الملفات مشددا على استمرار الحفاظ على هذا المستوى اللائق في الاستجابة للمواطنين.

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