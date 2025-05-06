استقبل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم الثلاثاء مشرفي بعثة حجاج الجمعيات الأهلية بالدقهلية، وقدم لهم التهنئة بفوزهم بالإشراف علي البعثة لهذا العام 2025.

محافظ الدقهلية يستقبل مشرفي بعثة حجاج الجمعيات الأهلية بالدقهلية

جاء ذلك بحضور هالة عبدالرزاق وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ورضا علي مسئول التدريب في المكتب الإداري لمؤسسة الحج في الدقهلية.



وقال اللواء " مرزوق " لأعضاء البعثة: أوصيكم خيرًا بـ حجاج بيت الله الحرام، فالثواب الأكثر ليس في الحج فقط بل في خدمة حجاج بيت الله، وأوصاهم بأن يطلبوا من الحجاج الدعاء لوطننا الغالي مصر بنعمة الأمن والأمان والرخاء.



وأوضحت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأن عدد الذين تقدموا لقرعة الحج بالدقهلية هذا العام 1875 تم اختيار منهم 586 حاجا عن طريق إجراء القرعة العلنية بوزارة التضامن الاجتماعي بتاريخ 16/ 12/ 2024 تم تقسيمهم الي ثلاث مستويات المستوي الأول 45 حاجا والمستوي الثاني 180 حاجا والمستوي الثالث 361.

كما أوضحت وكيل التضامن بأنه تقدم للإشراف علي بعثة الحجاج 60 مشرفا تم عقد اختبار تحريري بالقاهرة واجتاز الاختبار 39 مشرفا، تم إجراء مقابلة شخصية، وتم اختيار13 مشرفا بواقع مشرف لكل 45 حاجا.

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