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تفاصيل لقاء محافظ الدقهلية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ

لقاء محافظ الدقهلية
لقاء محافظ الدقهلية بالنواب، فيتو

التقى اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بحضور أعضاء الجهاز التنفيذي للمحافظة، ورؤساء قطاعات المرافق، لبحث ومناقشة عدد من الموضوعات والمشروعات المتعلقة بالمواطنين بعدد من القرى والمراكز والمدن ووضع الحلول، الفورية والعاجلة لتلك الموضوعات والطلبات.

تفاصيل لقاء محافظ الدقهلية الدوري مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ

وتابع "مرزوق" عرض النواب لمطالب واحتياجات مواطني الدقهلية كل في نطاق الدائرة التي يمثلها وعلى مستوى المحافظة، وأكد أنه يلتقي بشكل دوري ومستمر مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لوضع الحلول وتلبية المطالب لمواطني الدقهلية، مشيرا إلى حرصه الدائم على تحقيق مطالب المواطنين وحل مشكلاتهم، من خلال كافة الأجهزة التنفيذية، وقطاعات المرافق والخدمات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء.

استمرار التعاون الكامل مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ من أجل حل مشاكل المواطنين

وفي هذا الصدد، أكد المحافظ، استمرار التعاون الكامل مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ من أجل حل مشاكل المواطنين في القطاعات الخدمية المختلفة والتي شملت، الصحة، والطرق، التخطيط العمراني، المواقف، المواصلات، الصحة، مياه الشرب والصرف الصحي، شركة الكهرباء، الغاز، الري، الزراعة، التموين، النظافة، التربية والتعليم، الشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي.

الجهاز التنفيذي بالمحافظة يبذلون قصارى جهدهم في كافة القطاعات

وأشار اللواء "مرزوق" إلى أن جميع أعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة يبذلون قصارى جهدهم في كافة القطاعات لتقديم وتيسير كافة الخدمات للمواطنين، بالتعاون والتنسيق مع كافة مؤسسات الدولة وفي مقدمتها أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

نائب محافظ الدقهلية يتفقد مستوى الخدمات المقدمة بمدينة جمصة والمنطقة الصناعية

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جاء لقاء محافظ الدقهلية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بحضور، المحاسب عبدالحليم التهامي مدير إدارة الإتصال السياسي بالمحافظة، والمهندسة ولاء حمزه وكيل إدارة الإتصال السياسي، ويأتي ذلك اللقاء الدوري تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بضرورة التواصل المستمر مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لتحقيق مطالب واحتياجات المواطنين بالمحافظة، وبالمتابعة المستمرة من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية.

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