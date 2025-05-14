من معرض الزهور لسطح منزلك، تعرف على أساسيات زراعة المكسرات في مصر (فيديو وصور)

في قلب معرض الزهور بالدقي، حيث يلتقي عشاق النباتات والمزارعون المحترفون، كان لجناح المهندس الزراعي أحمد علي حضورٌ لافت، بفضل ما يعرضه من أشجار فاكهة ومكسرات نادرة، بعضها لم يكن مألوفًا في البيوت المصرية حتى وقت قريب.

لكن المفاجأة الأبرز لم تكن فقط في الأنواع النادرة، بل في حديثه عن توطين زراعة المكسرات في مصر وإحياء أصناف عرفتها الحضارة الفرعونية، في محاولة جادة لتقليل الاعتماد على الاستيراد وفتح آفاق زراعية جديدة.

عودة المكسرات إلى الجذور المصرية

بدأ أحمد حديثه بالإشارة إلى التاريخ الطويل الذي يربط المصريين بأشجار المكسرات، قائلًا:"المكسرات مش جديدة على مصر، بالعكس... في أصناف زي عين الجمل واللوز والبكان اتزرعت من أيام الفراعنة، وكانت موجودة في المقابر والمعابد. إحنا بنعيد إحياء حاجة أصلًا من تراثنا الزراعي".

وأوضح أن هذه الأصناف تتأقلم جيدًا مع المناخ المصري، خصوصًا في المناطق الصحراوية أو ذات التربة الخفيفة، مما يجعلها مثالية للزراعة التجارية وحتى المنزلية.

الأنواع الأكثر نجاحًا في مصر

يشير المهندس أحمد إلى أن أكثر أنواع المكسرات نجاحًا في مصر حتى الآن تشمل:

عين الجمل (الجوز):

يُزرع في مناطق معتدلة وباردة نسبيًا.

ينتج ثمارًا غنية بالأوميجا 3.

يتحمل الجفاف نسبيًا، مما يجعله مناسبًا لبعض البيئات الصحراوية بعد تعديل الري والان علي اسطح المنازل.

شجرة عين الجمل او الجوز

اللوز:

من أكثر الأنواع ملاءمة للبيئة المصرية زرعة المصريين القدماء “الفراعنة”، والآن يزرع على الأسطح.

يُثمر بعد سنوات قليلة من الزراعة.

يوجد منه أنواع مقشرة وغير مقشرة.

شجرة اللوز

البِكان:

يُشبه عين الجمل لكنه أكثر نعومة في المذاق.

يُفضل الأجواء المعتدلة إلى الحارة.

أثبت نجاحه الكبير في الأراضي الرملية والآن على أسطح المنازل في بوت.

شجرة البكان

المكاديميا:

أغلى أنواع المكسرات عالميًا.

رغم صعوبة زراعتها نسبيًا، إلا أن تجارب ناجحة تمت في الصعيد والدلتا والان علي أسطح المنازل بالقاهرة.

تحتاج عناية خاصة، لكنها تُعد استثمارًا زراعيًا مربحًا.

المكاديميا

الفستق والكاجو... التحدي المناخي

أما عن الفستق والكاجو، فيوضح المهندس أحمد أن زراعتهما في مصر ما زالت تواجه تحديات بيئية: "الفستق والكاجو محتاجين مناخ خاص جدًا، ودرجة رطوبة معينة. التجارب لسه محدودة، ولسه في مشوار طويل قبل ما نقدر نقول إنهم اتوطنوا في مصر".

لكن هذا لم يمنع بعض المستثمرين الزراعيين من البدء في تجارب بحثية في مناطق مثل جنوب سيناء والساحل الشمالي.

شجرة الكاجو

فستق

زراعة المكسرات... استثمار واعد

أكد أحمد علي أن زراعة المكسرات تمثل فرصة استثمارية كبيرة في مصر، خاصة مع ارتفاع أسعارها عالميًا وزيادة الطلب المحلي:

"إحنا بنستورد 6 أصناف من المكسرات بقيمة 2 مليار و100 مليون جنيه في السنة، رغم إن عندنا طقس وتربة ممكنين جدًا لزراعتها... وده اللي بنشتغل عليه حاليًا".

وأشار إلى أن الدولة بدأت بالفعل دعم بعض المبادرات الزراعية التي تدخل المكسرات ضمن خطة تنميتها، خاصة في الأراضي المستصلحة.

دعم الزراعة المنزلية والتجارية

من ضمن مبادراته في المعرض، يعرض أحمد أشجار مكسرات مطعّمة وجاهزة للإثمار، بأسعار في المتناول، ويمكن زراعتها في الحدائق الصغيرة أو على الأسطح.

"الناس فاكرة إن المكسرات محتاجة مزارع ضخمة، لكن الحقيقة إنك ممكن تزرع شجرة لوز أو عين جمل في بيتك وتبدأ تنتج منها بعد سنتين أو تلاتة".

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