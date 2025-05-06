الثلاثاء 06 مايو 2025
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محافظات

حظر إقامة الحفلات في غير الأماكن المخصصة لها بالوادي الجديد

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد يلتقي بالمواطنين، ڤيتو

قرر اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، تخصيص أماكن بالأحياء - بالمدن فقط - لإقامة المناسبات التي تسبق الزفاف، وعدم السماح بإقامة هذه الحفلات في غيرها لعدم إشغال الطريق وإزعاج الأهالي، على أن تكون هذه الأماكن غير محاطة بالكتل السكنية (السكان).

جاء ذلك خلال أداء اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صلاة العشاء، مساء أمس، بالمجمع الإسلامي الكبير بالخارجة، حيثُ عقد بعدها لقاء مع المواطنين للاستماع لمطالبهم موجهًا بما يلي:

▪️ السماح بإقامة شوادر فاكهة ومعارض خضروات للتجار مع استغلال الأرض مجانًا مقابل تخفيض الأسعار بنسبة ٢٠٪ بحد أدنى عن مثيلاتها بالسوق.

▪️ تركيب بوابات معدنية على حديقة المجمع الإسلامي بمدينة الخارجة، من جهة الغرب للحفاظ على النخيل.

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اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد المجمع الاسلامى الكبير اشغال الطريق محافظ الوادى الجديد مدينة الخارجة

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