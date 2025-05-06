مسابقة الأب القدوة، التضامن تستثنى 6 محافظات من هذا الشرط

استثنت وزارة التضامن الإجتماعى، محافظة الوادي الجديد، من شرط عدد الأبناء في التقديم لمسابقة الأب القدوة لعام 2025، وذلك تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعى، على أن يكون جميع الأبناء حاصلين على مؤهل عالي أو بمراحل التعليم.



وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، استمرار التقديم بالمديريات من اليوم وحتى الخميس الموافق 15 مايو الجاري، حيث حددت الوزارة فئات التقدم للمسابقة من أب طبيعي وأب لابن من ذوي الإعاقة له دور في حصول الابن على تفوق دراسي أو رياضي وأب لأسرة بديلة تولى رعاية أولاد غير أولاده البيولوجيين "كفالة من إحدى دور الرعاية".

وتتضمن معايير التقديم أن تكون قصة كفاح الأب مؤثرة ومتفردة وتحتوي على رسائل إيجابية مع الأبناء والمجتمع كأب ولا يقل سن الأب عن 50 سنة وحاصل على مؤهل مناسب متوسط على الأقل ولا يزيد عدد الأبناء على ثلاثة أبناء فقط ويستثنى من هذا الشرط محافظات الحدود "شمال سيناء – جنوب سيناء – الوادي الجديد – مرسى مطروح – البحر الأحمر- أسوان "، على أن يكون جميع الأبناء حاصلين على مؤهل عالي أو بمراحل التعليم.

ويتم دراسة جميع الترشيحات المنطبق عليها الشروط ومعايير الاختيار لمن تقدموا بطلبات بشكل مباشر لمديريات التضامن الاجتماعي من خلال لجنة مشكلة من المختصين من المديرية والجهات المعنية لاختيار الفائزين وتصعيدهم للجنة المركزية بالوزارة.

وتحرص الوزارة على الإعلان عن المسابقة بشكل موسع وإتاحة الفرصة للجميع عن طريق الرائدات الاجتماعيات ومراعاة الدقة والتحقق الميداني في دراسة فحص أوراق الآباء المتقدمين حفاظًا على مبدأ الشفافية والمصداقية في الاختيار مع العلم أنه لن تقبل أي استمارة غير مكتملة المستندات أو ترد بعد الموعد المحدد ( الاحد الموافق25/5/2025).

وأطلقت وزارة التضامن الاجتماعي مبادرة الأب القدوة للمرة الأولى عام 2023 بالتزامن مع الاحتفاء بالتربية الإيجابية و"عيد الأب" الذي تحتفل معظم الدول العربية به يوم 21 يونيو من كل عام، وذلك في إطار ما تقدمه الوزارة من برامج تدعم الكيان الأسرى وترسخ دور الأب في الأسرة المصرية حيث إنها الحاضنة الأولي التي ينشأ فيها الإنسان ولها الدور الأهم والأكبر في تكوين وبناء شخصيته، فالأسرة توفر الأسس التي يحتاج إليها الإنسان بجانب القيم والعادات السليمة التي يعتمدها كل مجتمع حيث إن مبادرة الأب القدوة تستهدف التأكيد على الدور المحوري للأب داخل الأسرة وأهمية دوره التوجيهي والقيادي في الأسرة، مع الاحتفاء بالنماذج الناجحة الإيجابية وتكريمها.

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