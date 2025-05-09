على شكل نجوم في خط مستقيم، لحظة مرور "قطار ستارلينك" الفضائي في سماء الوادي الجديد (صور)

أكد الدكتور أشرف شاكر، رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للزلازل والفلك والجيوفيزياء، أمس الخميس، مرور قطار أقمار صناعية لشركة سبيس إكس أثناء مرورها في سماء محافظة الوادي الجديد، حيث رآها عدد كبير من المواطنين في المدن.



وظهرت هذه الأقمار لمدة ثوان في صورة نجوم بضوء خافت تمر علي شكل قطار في السماء لثوان معدودة.



وأوضح شاكر، أن الأقمار الصناعية التابعة لمشروع ستارلينك تظهر في سماء جميع الدول في أوقات مختلفة وتظهر على هيئة قطار نجمي حيث إن القمر الصناعي المنفرد يظهر في السماء على هيئة نجم متحرك بينما هذه الأقمار نظرا لأنها عددها كبير وتسير في مسار واحد فتظهر على هيئة قطار من النجوم.



وأضاف شاكر، أن هذه الأقمار تقدم خدمات الإنترنت فائق السرعة بسرعات تتجاوز الجيجا وتوفر اتصالات هاتفية عبر الفضاء وهذه الٌمار من خلال استخدام المحمول من خلال مقابل مادي أقل من تكلفة هواتف الثريا وأنه خلال سنوات قليلة ستقدم هذه الخدمة في مصر من خلال الاشتراك في هذا المشروع الضخم الذي يوفر الاتصالات والانترنت في جميع المناطق النائية والحدودية.



وتظهر هذه الأقمار بأنوار تشبه النجوم، تتحرك وراء بعضها في خط مستقيم لا تنحرف واحدة عن الأخرى، ثم تختفي بعد دقائق،وهى تابعة لشركة «سبيس إكس»، التي يملكها الملياردير العالمي إيلون ماسك، وتقوم بجولة حول الكرة الأرضية، ويمكن رؤيتها بالعين المجردة.

والأقمار الصناعية التي أطلقها إيلون ماسك، ضمن مشروع «ستارلينك»، الذي يهدف إلى توفير خدمة إنترنت عالية السرعة في الفضاء للعالم كله، بما فيه المناطق النائية على كوكب الأرض، وذلك عبر شبكة ضخمة من الأقمار الصناعية

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