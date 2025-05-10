السبت 10 مايو 2025
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اقتصاد

ارتفاع سعر جرام الفضة اليوم السبت وعيار 925 يسجل هذا الرقم

الفضة - فيتو
الفضة - فيتو

سعر الفضة، شهد المعدن الأبيض ارتفاعا فى الأسعار عالميا، ما انعكس على الأسعار محليا، بالتزامن مع التراجع القوى وغير المسبوق لمؤشر الدولار عالميا.

ومع التغيرات السعرية تحدث اختلافات فى الوجهة الاستثمارية لدى المستثمر ، فبينما يستمر الذهب في تصدر العناوين الرئيسية مع تسجيل مستويات قياسية جديدة حققت الفضة بحذر مكاسب قوية بنسبة 16% منذ بداية العام، ومع ذلك، تبدو الفضة منخفضة القيمة نسبيًا.

وترصد فيتو أسعار الفضة بمختلف العيارات اليوم السبت 10 مايو 2025 فى السوق المحلية خلال السطور التالية.

اقرأ التالى: سعر جرام الفضة اليوم 

الفضة - فيتو 
الفضة - فيتو 

 

سعر أونصة الفضة 

سجل سعر اونصة الفضة حوالى 1831 جنيه.

سعر جرام الفضة عيار 999 

سجل جرام الفضة عيار 999 حوالى 58.75 جنيه.

سعر جرام الفضة عيار 925 

سجل جرام الفضة عيار 925 حوالى 54.40 جنيه.

سعر جرام الفضة عيار 800 

سجل جرام الفضة عيار 800 حوالى 47.05 جنيه.

نسبة الذهب إلى الفضة (GSR)

ويمكن القول أن نسبة الذهب إلى الفضة (GSR) هي مقياس بسيط ومقنع ذو أهمية تاريخية، إنها تخبرك بعدد أونصات الفضة اللازمة لشراء أونصة واحدة من الذهب اليوم، هذا الرقم يتراوح بين 40:1 و60:1، ونادرًا ما تتجاوز الــ  100، ومن الناحية التاريخية، كانت مثل هذه النسب المتمددة تتبعها فترات من تفوق أداء الفضة حيث تعود المعادن إلى علاقة التسعير طويلة الأمد. 

اقرأ التالي: مؤشر الذهب يبدأ فترة تصحيح قوية، الأونصة العالمية وصلت لهذا المستوى

 

مؤشر الفضة - فيتو 
مؤشر الفضة - فيتو 

 

المخاوف النقدية والجيوسياسية

وتمتد جاذبية الفضة إلى ما هو أبعد من الإشارات الفنية، على عكس الذهب، الذي تحركه بشكل أساسي المخاوف النقدية والجيوسياسية، تحظى الفضة بطلب مزدوج من المستثمرين والصناعة، حيث أن الفضة يُنظر إليها بشكل متزايد على أنها ذهب الشعب، بينما تستفيد أيضًا من محركات صناعية قوية.

ماذا يحدث فى سوق الفضة؟

وحتى مع هذه العوامل الإيجابية، لم تعد أسعار الفضة بعد إلى مستوياتها المرتفعة في عام 2011 بالقرب من 50 دولارا، ولم تقترب الفضة حتى من أعلى مستوى لها على الإطلاق البالغ 49.95 دولار خلال موجة صعود المعادن الثمينة الحالية، فلا تزال الفضة أقل بنحو 35% من ذروتها التاريخية، في الوقت نفسه يواصل الذهب تحطيم الأرقام القياسية للأسعار.

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