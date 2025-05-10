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تطوير مدخل قرية بني قرة بأسيوط ونقل موقف السرفيس لتحقيق السيولة المرورية (صور)

بدء تطوير مدخل بني
بدء تطوير مدخل بني قرة بأسيوط، فيتو

أجرى اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جولة ميدانية لمتابعة أعمال تطوير مدخل قرية بني قرة التابعة لمركز في إطار خطة محافظة أسيوط لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة المرافق والخدمات في القرى والمراكز. 

نقل موقف سيارات السرفيس إلى موقع بديل 

وتم البدء في تنفيذ مشروع نقل موقف سيارات السرفيس من موقعه الحالي على الطريق الزراعي (أسيوط/ديروط) إلى موقع بديل أكثر تنظيمًا بجوار الترعة الإبراهيمية، بهدف تخفيف الكثافات المرورية وتحقيق انسيابية في حركة السير على الطريق الحيوي الرابط بين المراكز الشمالية والجنوبية بالمحافظة.

رافق المحافظ خلال الجولة عدد من القيادات التنفيذية وعلى رأسهم أسامة سحيم رئيس مركز ومدينة القوصية ونواب رئيس المركز.

وخلال الجولة، أكد محافظ أسيوط أن المشروع يأتي ضمن رؤية متكاملة لتطوير مداخل القرى وتحسين الصورة البصرية للمناطق الريفية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في الريف، وتحقيق التنمية المستدامة وفقًا لمبادئ "حياة كريمة".

 

وقال محافظ أسيوط إننا نعمل على تحويل مداخل القرى إلى واجهات حضارية تعكس هوية المكان، وتوفر بيئة ملائمة للحركة لافتا إلى أن الأعمال في بني قرة بداية لتخطيط جديد، قائم على مشاركة مجتمعية حقيقية ودعم من أهالي القرية، بما يعكس الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على المظهر الحضاري والمساهمة في التنمية المحلية"

وأضاف اللواء هشام أبوالنصر "نحن حريصون على تعميم هذا النموذج الناجح في باقي قرى مركز القوصية، ومنها إلى باقي مراكز المحافظة، من خلال دعم المبادرات المجتمعية، وتوفير الدعم الفني والإداري من الوحدات المحلية، بما يضمن استدامة الأعمال وتحقيق الأثر الإيجابي على حياة المواطنين".

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كما التقى محافظ أسيوط عددا من المواطنين الذين أثنوا على الجهود المبذولة من قبل المحافظة في تطوير البنية التحتية وتحسين جودة الحياة، مؤكدين استمرار هذا النهج التشاركي بين الحكومة والمجتمع في تنفيذ المشروعات التنموية.

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