القاهرة تسجل 40 درجة مئوية، موعد ذروة الموجة شديدة الحرارة

ذروة موجة شديدة الحرارة، حذرت هيئة الأرصاد الجوية من استمرار الموجة شديدة الحرارة لتبلغ ذروتها الأحد المقبل لتسجل القاهرة فى درجة الحرارة العظمى 40 درجة مئوية و24 درجة مئوية للصغرى وتسجل السواحل الشمالية للعظمى 31 درجة مئوية و19 درجة مئوية للصغرى وتسجل درجة الحرارة العظمى لشمال الصعيد 41 درجة مئوية والصغرى 25 درجة مئوية، ويسجل جنوب الصعيد فى درجة الحرارة العظمى 42 درجة مئوية، وللصغرى 28 درجة مئوية.

حالة الطقس غدا السبت

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا السبت، حيث تستمر الموجة شديدة الحرارة ليسود طقس شديد الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والجنوب، معتدل ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية صباحية على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.



أعلنت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح على السواحل الشمالية الغربية والقاهرة الكبرى غدا



الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية الغربية وعلى شمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء



كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.



كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 38

درجة الحرارة الصغرى: 26

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:37

درجة الحرارة الصغرى: 25

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:36

درجة الحرارة الصغرى: 24

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 40

درجة الحرارة الصغرى: 24

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:42

درجة الحرارة الصغرى:26



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