الجمعة 09 مايو 2025
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أخبار مصر

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا السبت وتحذر من استمرار الموجة شديدة الحرارة

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا السبت، حيث تستمر الموجة شديدة الحرارة  ليسود طقس شديد الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والجنوب، معتدل ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية الغربية وعلى شمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

 

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية صباحية على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
 

حالة الطقس اليوم الجمعة، ارتفاع كبير بدرجات الحرارة وشبورة كثيفة

حالة الطقس اليوم الخميس 8-5- 2025 بمحافظة البحيرة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح على السواحل الشمالية الغربية والقاهرة الكبرى غدا


كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 38

درجة الحرارة الصغرى:  26

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:37

درجة الحرارة الصغرى: 25

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:36

درجة الحرارة الصغرى: 24

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 40

درجة الحرارة الصغرى: 24

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:42

درجة الحرارة الصغرى:26
 

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