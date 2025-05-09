الجمعة 09 مايو 2025
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أخبار مصر

حالة الطقس اليوم الجمعة، ارتفاع كبير بدرجات الحرارة وشبورة كثيفة

حالة الطقس ، فيتو
حالة الطقس ، فيتو
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حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية صباحية على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الجمعة، حيث يستمر ارتفاع درجات الحرارة ليسود  طقس  شديد الحرارة على شمال البلاد  حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد  والجنوب، معتدل ليلًا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

وتوقعت أن  يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية الغربية وعلى شمال الصعيد و على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل في أول الليل، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة  اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 36

درجة الحرارة الصغرى:  24

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:35

درجة الحرارة الصغرى: 21

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:36

درجة الحرارة الصغرى: 24

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 38

درجة الحرارة الصغرى: 20

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:40

درجة الحرارة الصغرى:24

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