طريقة عمل الخبيزة، من أكلات زمان ومفيدة واقتصادية



طريقة عمل الخبيزة، من طرق الأكلات المصرية القديمة، والتي ترجع أصولها إلى القرية المصرية، وتشبه الخبيزة في شكلها إلى حد كبير الملوخية، لكنها مختلفة في قوامها وطعمها، كما أنها تتمتع بقيمة غذائية عالية، لما تحتويه من فيتامينات ومعادن، وبشكل خاص معدن الحديد.



وفي السطور التالية، نستعرض طريقة عمل الخبيزة الفلاحي، بخطوات بسيطة.



مكونات عمل الخبيزة



2 حزمة خبيزة

1 بصلة كبيرة، مفرومة

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1 ملعقة كبيرة ملح

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود

1 ملعقة صغيرة ثوم مهروس

1 ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة

1/2 كوب شوربة دجاج أو مرق

طريقة الخبيزة

طريقة عمل الخبيزة

اغسلي الخبيزة جيدًا بالماء الجاري.

قطعي الخبيزة إلى قطع صغيرة.

في مقلاة كبيرة، سخني الزيت على نار متوسطة.

أضيفي البصل المفروم وقلبي حتى يصبح ذهبي اللون.

أضيفي الخبيزة وقلبي لمدة 5 دقائق.

أضيفي الملح والفلفل الأسود والثوم المهروس والكزبرة الناشفة.

أضيفي شوربة الدجاج أو المرق وقلبي حتى يغلي المزيج.

اتركي المزيج على نار هادئة لمدة 20 دقيقة، أو حتى ينضج الخبيزة.

قدمي الخبيزة ساخنة مع الأرز أو الخبز.

نصائح لنجاح الوصفة

يمكنك إضافة ملعقة صغيرة من عصير الليمون أو الخل إلى المزيج عند إضافته شوربة الدجاج أو المرق، وذلك لإضفاء نكهة حامضية.

يمكنك إضافة ملعقة صغيرة من الكمون أو الزعتر أو البابريكا إلى المزيج حسب الرغبة.

يمكنك إضافة بعض المكسرات أو الجبن المبشور إلى المزيج عند التقديم.

فوائد الخبيزة للصحة والبشرة وطرق استخدامها للبشرة

أوضحت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية أن الخبيزة من الخضروات التي تمتاز بفوائدها الصحية والجمالية العديدة، والمعروفة بقيمتها الغذائية وخصائصها العلاجية.

وتستعرض الدكتورة مروة كمال، فوائد الخبيزة للصحة والبشرة، بالإضافة إلى طرق استخدامها للبشرة لتحقيق أقصى استفادة منها.





فوائد الخبيزة للصحة

تعزيز صحة الجهاز الهضمي

تحتوي الخبيزة على نسبة عالية من الألياف الغذائية، مما يساعد في تحسين عملية الهضم وتخفيف مشاكل المعدة مثل الإمساك والانتفاخ. كما أنها تعمل كملين طبيعي وتُساهم في تنظيف الأمعاء.



تقوية الجهاز المناعي

تحتوي الخبيزة على مضادات أكسدة قوية، مثل فيتامين C والفلافونويدات، التي تُساهم في تعزيز مناعة الجسم ومحاربة الجذور الحرة التي تؤدي إلى الأمراض المزمنة.

التهدئة وعلاج الالتهابات

تُستخدم الخبيزة منذ القدم في الطب التقليدي كعلاج لالتهابات الحلق والفم، حيث تعمل كمهدئ طبيعي بفضل خصائصها المضادة للالتهابات.

تحسين صحة الجهاز التنفسي

تُعتبر الخبيزة علاجًا فعّالًا للسعال والزكام، إذ تعمل على تهدئة الجهاز التنفسي وتخفيف احتقان الأنف. يُمكن تناولها كمشروب دافئ للحصول على فوائدها في هذا الصدد.

تعزيز صحة القلب

بفضل احتوائها على مضادات الأكسدة والبوتاسيوم، تساهم الخبيزة في تحسين صحة القلب وتنظيم ضغط الدم. كما أنها تُساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار.

تنظيم مستويات السكر في الدم

أظهرت بعض الدراسات أن الخبيزة قد تكون مفيدة لمرضى السكري، حيث تُساعد في تحسين استجابة الجسم للأنسولين وتنظيم مستويات السكر في الدم.

فوائد الخبيزة

فوائد الخبيزة للبشرة

ترطيب البشرة

تحتوي الخبيزة على مركبات طبيعية تُساعد في ترطيب البشرة بعمق. إذ تعمل على تقليل الجفاف ومنح البشرة نعومة وحيوية.

محاربة التجاعيد وعلامات الشيخوخة

بفضل غناها بمضادات الأكسدة مثل الفلافونويدات وفيتامين E، تُساهم الخبيزة في محاربة علامات التقدم في العمر، مثل التجاعيد والخطوط الدقيقة. تعمل هذه العناصر على تعزيز إنتاج الكولاجين والحفاظ على مرونة البشرة.

تهدئة الالتهابات وحب الشباب

تحتوي الخبيزة على خصائص مضادة للبكتيريا والالتهابات، مما يجعلها فعّالة في تهدئة تهيجات البشرة وتقليل حب الشباب والبثور.

تفتيح البشرة

تُساعد الخبيزة في توحيد لون البشرة وتقليل التصبغات بفضل خصائصها الطبيعية التي تُعزز إشراقة الجلد.

تنظيف البشرة بعمق

تعمل الخبيزة كمنظف طبيعي للبشرة، حيث تُساعد في إزالة الشوائب والزيوت الزائدة، مما يجعلها مثالية للبشرة الدهنية.

طرق استخدام الخبيزة للبشرة

ماسك الخبيزة لترطيب البشرة

المكونات: حفنة من أوراق الخبيزة الطازجة، ملعقتان من الزبادي.

الطريقة:

اطحني أوراق الخبيزة حتى تصبح معجونًا ناعمًا.

أضيفي الزبادي وامزجي جيدًا.

ضعي الماسك على وجهك واتركيه لمدة 20 دقيقة، ثم اغسليه بالماء الفاتر.



تونر الخبيزة لتهدئة البشرة

المكونات: كوب من الماء، حفنة من أوراق الخبيزة.

الطريقة:

اغلي أوراق الخبيزة في الماء لمدة 10 دقائق.

اتركي المزيج ليبرد، ثم صفيه وضعيه في زجاجة رذاذ.

استخدميه كتونر يومي لترطيب البشرة وتهدئتها.



حمام بخار الخبيزة لتنظيف المسام

المكونات: ماء ساخن، أوراق الخبيزة الطازجة أو المجففة.

الطريقة:

أضيفي أوراق الخبيزة إلى الماء الساخن.

غطي رأسك بمنشفة واستنشقي البخار لمدة 5-10 دقائق.

اغسلي وجهك بالماء البارد لغلق المسام.



ماسك الخبيزة لتفتيح البشرة

المكونات: ملعقة من مسحوق الخبيزة، ملعقة من العسل.

الطريقة:

اخلطي مسحوق الخبيزة مع العسل للحصول على خليط متجانس.

ضعيه على وجهك لمدة 15 دقيقة، ثم اغسليه بالماء الفاتر.



كريم الخبيزة لعلاج حب الشباب

المكونات: زيت الخبيزة (يُمكن استخراجه من النقع)، جل الألوفيرا.

الطريقة:

اخلطي زيت الخبيزة مع جل الألوفيرا.

استخدمي الخليط ككريم ليلي لعلاج حب الشباب وتهدئة البشرة.



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