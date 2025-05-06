أمم افريقيا للشباب، جنوب افريقيا تضرب سيراليون برباعية وتقلص فرص مصر للتأهل

أمم إفريقيا للشباب، انتهت مباراة منتخب جنوب إفريقيا أمام نظيره سيراليون بفوز الأول بأربعة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد هيئة قناة السويس، ضمن مواجهات الجولة الرابعة بالمجموعة الأولى ببطولة أمم إفريقيا للشباب تحت 20 سنة، المقامة حاليا في مصر وتختتم منافساتها يوم 18 مايو الجاري.

مهاجم كيب تاون سيتي الواعد جودي لي أشين تقدم لعناصر المدرب ريموند مداكا في الدقيقة 13 ’ ثم ضاعف زميله نيو رابو النتيجة في الدقيقة 60 ’ وبعدها قلص موموه كامارا الفارق لهدف واحد بتسجيله هدف سيراليون في الدقيقة 69 وعزز موقعه في صدارة هدافي البطولة برصيد 4 أهداف ’ لكن البديل ثابانج مهلانجو أحرز الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 86 و89 ومنح بلاده الفوز الثاني على التوالي بعد الخسارة أمام منتخب مصر في الجولة الأولى.

بهذه النتيجة رفع منتخب جنوب افريقيا رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد سيراليون عند 7 نقاط في المركز الأول، ويضمن الفريقان التأهل معا للدور ربع النهائي

أما منتخب مصر فبات يرتكن إلى فرصة واحدة للتأهل وهو أن يتم إختياره بين أفضل فريقثين يحتلان لمركز الثالث في المجموعات الثلاث، ولكن سينتظر نتائج المنافسين له في المجموعتين الثانية والثالثة.

أعلن ريموند داكا المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا تشكيل فريقه الأساسي الذي يبدأ به مواجهة منتخب سيراليون

تشكيل جنوب إفريقيا أمام سيراليون

يدخل منتخب جنوب افريقيا المباراة بتشكيل مكون من:

(1) فليتشر لوي سميتش - (3) أنتوني مليجو - (6) سيفوي ناكوالي - (14) تيلون سميث – (2) سيفيسو تيمبا - (8) جوموليمو كيكانا - (15) لازالو ماكو - (7) شاكيل أبريل - (19) ثاتو سيبايا - (10) مفوندو فيلاكازي ’ (9) جودي أشين.

منتخب سيراليون، فيتو

تشكيل سيراليون أمام جنوب إفريقيا

أما منتخب سيراليون فيدخل مباراته أمام جنوب إفريقيا متصدرا هذه المجموعة برصيد 7 نقاط ’ بتشكيل مكون من: (1) داوودا بانجورا – (17) شيخو كالون – (13) أمارا كيتا – (4) ألفا توريه – (2) الحسين دومبيا – (25) ابراهيم كانو - (24)عثمان كمارا – (14) محمد كامارا - (11)عبدول بانجورا – (10) موموه كامارا - (9) سليمان كارجبو.

أهمية المباراة لمنتخبي سيراليون وجنوب إفريقيا

هذا اللقاء يمثل أهمية كبيرة في مشوار الطرفين لبلوغ ربع نهائي أمم إفريقيا للشباب وخصوصًا لمنتخب جنوب أفريقي الشهير بـ "أماجيتا" حيث يحتل المركز الثالث برصيد 3 نقاط ولا بديل أمامه عن الفوز إذا ما أراد تحسين موقفه ومواصلة مسيرته نحو الأدوار الإقصائية في البطولة التي بلغ فيها المبارتة النهائية في أول ظهور له عام 1997 بالمغرب.

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