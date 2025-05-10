مدرب تنزانيا: منتخب مصر لديه فرصة كبيرة لحصد اللقب

أمم إفريقيا للشباب، قال حميد سليمان المدير الفني لمنتخب تنزانيا للشباب تحت 20 عامًا، إن فريقه حاول تحقيق الفوز على منتخب مصر في مباراة اليوم بالجولة الأخيرة بأمم إفريقيا للشباب، ولكن اللاعبون أهدروا فرصًا كثيرة للتسجيل.

تابع حميد سليمان في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "منتخب مصر كانت لديه رغبة أكثر منا للفوز بالمباراة.. في المستقبل سنحضر للبطولة بأهداف أخرى.. منتخب مصر لدية فرصة قوية للفوز بالبطولة بشرط القتال في الملعب.. أشكر مصر علي استضافة البطولة".

وفاز منتخب مصر على تنزانيا بهدف دون مقابل في لجولة الأخيرة بدور المجموعات لبطولة أمم إفريقيا للشباب.

بذلك ضرب منتخب مصر موعدًا مع منتخب غانا أول المجموعة الثالثة في البطولة.

موعد مباراة مصر وغانا والقناة الناقلة

وتقام مباراة منتخب مصر للشباب أمام نظيره غانا في ربع نهائي أمم إفريقيا للشباب، يوم الإثنين المقبل على ملعب السويس الجديد.

وتنطلق أحداث المباراة في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، وتنقلها شبكة قنوات بي إن سبورت على الهواء مباشرة.

الفائز من مصر وغانا يتأهل للمونديال

الفائز من مباراة منتخب مصر أمام نظيره الغاني سيتأهل مباشرة للدور نصف النهائي ببطولة أمم إفريقيا، وهو ما يعني تأهله رسميًّا لبطولة كأس العالم للشباب في تشيلي في شهر سبتمبر المقبل.

جدير بالذكر أن المنتخبات أصحاب المراكز الأربعة في بطولة أمم إفريقيا للشباب تتأهل مباشرة لمونديال الشباب بحسب لائحة البطولة.

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