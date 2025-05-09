السبت 10 مايو 2025
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رياضة

تعرف على منافس مصر في ربع نهائي أمم إفريقيا للشباب وموعد المباراة

منتخب مصر للشباب،
منتخب مصر للشباب، فيتو

بات من المؤكد أن يتأهل منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة، للدور ربع النهائي ببطولة أمم إفريقيا للشباب، بعد احتلاله المركز الثالث بالمجموعة الأولى.

بذلك ضرب منتخب مصر موعدًا مع منتخب غانا أول المجموعة الثالثة في البطولة.

 

موعد مباراة مصر وغانا والقناة الناقلة

وتقام مباراة منتخب مصر للشباب أمام نظيره غانا في ربع نهائي أمم إفريقيا للشباب، يوم الإثنين المقبل على ملعب السويس الجديد.

وتنطلق أحداث المباراة في تمام السادسة مساءا بتوقيت القاهرة والسعودية، وتنقلها شبكة قنوات بي إن سبورت على الهواء مباشرة.

الفائز من مصر وغانا يتأهل للمونديال

الفائز من مباراة منتخب مصر أمام نظيره الغاني سيتأهل مباشرة للدور نصف النهائي ببطولة أمم إفريقيا، وهو ما يعني تأهله رسميا لبطولة كأس العالم للشباب في تشيلي في شهر سبتمبر المقبل.

جدير بالذكر أن المنتخبات أصحاب المراكز الأربعة في بطولة أمم إفريقيا للشباب تتأهل مباشرة لمونديال الشباب بحسب لائحة البطولة.  

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