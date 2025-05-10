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محافظات

زوج يلقي بزوجته من الطابق الخامس أمام طفليهما في العبور

مصرع ربة منزل بالعبور،
مصرع ربة منزل بالعبور، فيتو

شهد حي المجد بمدينة العبور الجديدة بمحافظة القليوبية حادثًا أليمًا، إثر قيام شخص بإلقاء زوجته من شرفة منزلهما أمام طفليهما، مما أسفر عن مصرعها في الحال وتم إخطار اللواء عبد الفتاح القصاص، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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زوجها ألقاها أمام طفليهما،كشف غموض وفاة سيدة بعد سقوطها من علو بالعبور 

تلقى اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية واللواء محمد فوزي رئيس مباحث القليوبية إخطارًا من المقدم وائل عابدين رئيس مباحث قسم أول العبور بورود بلاغ بسقوط ربة منزل من شرفة منزلها.

زوجها ألقاها أمام طفليهما، كشف غموض وفاة ربة منزل 

كشفت التحريات بقيادة المقدم وائل عابدين رئيس مباحث قسم أول العبور قيام "أ.س" بإلقاء زوجته تدعي "م.ا.م" من شرفة منزلهما بالطابق الخامس مما أسفر عن مصرعها في الحال، بحي المجد بمدينة العبور الجديدة دائرة القسم.

ودلت التحريات على حدوث مشادة كلامية بين المتهم وزوجته بسبب خلافات أسرية قام على إثرها بإلقاء زوجته من علو أمام طفلتهما البالغة من العمر 8 سنوات وطفلهما البالغ من العمر 10 سنوات.


وعقب تقنين الإجراءات بقيادة النقيب علاء الدين حسين  معاون رئيس المباحث تم ضبط المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات والتصريح بدفن الجثة عقب الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي.

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اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية اللواء عبدالفتاح القصاص محافظة القليوبية مدينة العبور الجديدة

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