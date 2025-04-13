الآثار: زيادة 25% في الزائرين مع التشغيل التجريبي للخدمات السياحية بالأهرامات

يواصل شريف فتحي وزير السياحة والآثار متابعته اليومية لحركة الزيارة بمنطقة أهرامات الجيزة في ضوء التشغيل التجريبي لمشروع تطوير الخدمات بها والذي تنفذه شركة أوراسكوم بيراميدز للخدمات الترفيهية، وتم افتتاحه يوم الثلاثاء الموافق 8 إبريل الجاري.

التشغيل التجريبي لتجربة الزيارة بالاهرامات

وأوضحت التقارير اليومية التي تلقاها وزير السياحة والآثار من متابعة ومراقبة فريق عمل الوزارة المتواجد بالمنطقة الأثرية لحركة الزيارة ومنظومة نقل الزائرين بالمنطقة منذ بدء التشغيل التجريبي، بالإضافة إلى تقارير شركة أوراسكوم بيراميدز، أن حركة الزيارة تسيير بسهولة ويسر.

وأشار وزير السياحة والآثار أن الوزارة تعكف حاليا على إيجاد الحلول الملائمة لما تم رصده من دروس مستفادة أثناء التشغيل التجريبي مع الأخذ في الاعتبار ماتم إرساله من ملاحظات من المرشدين السياحيين والعاملين بالمنطقة لتلافيها خلال الفترة القادمة، والبناء على الإيجابيات، وذلك بالتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية، بما يعمل على تحسين التجربة السياحية بالمنطقة، والذي يعد هو الهدف الأساسي من المشروع.

تركيب وتشغيل ماكينتين للخدمة الذاتية لشراء تذاكر دخول الاهرامات

وأشار الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن حركة الزيارة أمس شهدت انسيابية وسهولة سواء في الدخول من بوابة المنطقة الأثرية الواقعة على طريق القاهرة- الفيوم، أو من خلال التنقل بين مسارات الزيارة بالمنطقة، لافتا إلى أن المنطقة استقبلت أمس نحو 15 ألف زائر من المصريين والسائحين بنسبة زيادة بلغت 25 % مقارنة بأول يوم لبدء التشغيل التجريبي وهو ما يمثل أعلى نسبة زيارة منذ بدء التشغيل التجريبي لمشروع تطوير الخدمات بمنطقة أهرامات الجيزة.

وأضاف الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أنه تم تركيب وتشغيل ماكينتين للخدمة الذاتية لشراء تذاكر دخول المنطقة الأثرية عند بوابة دخول القاهرة- الفيوم، الأمر الذي من شأنه يعمل على تسهيل دخول الزائرين إلى المنطقة الأثرية.

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