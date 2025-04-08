أوراسكوم بيراميدز تكشف تفاصيل ما حدث في أول أيام التشغيل التجريبي لمشروع تطوير منطقة الأهرامات

أعلنت شركة أوراسكوم بيراميدز للمشروعات، عن تفاصيل اليوم الأول للتشغيل التجريبي للمنظومة الجديدة لزيارة هضبة أهرامات الجيزة، وتحديدًا في الفترة من الساعة السابعة صباحًا وحتى الحادية عشرة صباحًا، وصارت الأمور بشكل منظم وناجح، خاصةً مع كونه أول يوم لبداية التشغيل التجريبي.

وقد سجل عدد الزائرين رقمًا غير مسبوق بلغ 13,800 زائر، وهو ما يفوق المعدلات المعتادة بكثير.

بداية التشغيل التجريبي لتجربة الزيارة بالأهرامات



وفرت شركة أوراسكوم بيراميدز أكثر من 45 أتوبيسًا لنقل الزوار، تعمل بانتظام كل ثلاث دقائق، وهو معدل أعلى من التوقيت الأصلي المتفق عليه (خمس دقائق بين كل أتوبيس وآخر)، وأثبتت هذه المنظومة قدرتها على تقديم تجربة تنقل سلسة ومريحة ومنظمة للزائرين.



ويرتكز المشروع في الأساس على نقل أصحاب الدواب إلى منطقة التريض، بتكليف من الدولة، بتطويرها وتأهيلها ضمن المنظومة كإحدى المحطات السبع، بهدف تنظيم تجربة ركوب الجمال والخيول للراغبين من الزوار، دون الإخلال بحركة النقل الرئيسية داخل المنطقة الأثرية.

وتلقت الشركة تعليمات من محافظة الجيزة وبشكل مفاجئ ونزولًا علي ضغط ورغبة أصحاب الدواب بتغيير المسار المتفق عليه منذ بداية المشروع، واقتراح حل مؤقت لاستخدام نفس المسارات القديمة مع عدم استخدام طريق الأسفلت.

قيام الخيالة وأصحاب الدواب بقطع طرق مسارات الزيارة

ورغم تحذيرات الشركة المتكررة من أن هذا التعديل قد يؤدي إلى خلل في التشغيل حال عدم الالتزام، فقد حدث ما كنا نخشاه، وفي حدود الساعة الحادية عشر ظهرًا، حدث قطع للطريق من قِبل عدد من أصحاب الدواب ودون تدخل حاسم من الجهات الأمنية، مما أدي إلي تكرار ذلك في أكثر من موقع، وبالتالي توقف حركة الأتوبيسات وتعطيل كامل للمنظومة، مع العلم أنه قد تم التعدي علي موظفي الشركة بالسب والقذف ومحاولة تكسير السيارات الخاصة بنقل موظفي الشركة داخل هضبة أهرامات الجيزة على مرأى ومسمع من الجهات الأمنية دون تدخل حاسم.

هذا ونود أن نؤكد أن شركة أوراسكوم بيراميدز، ووزارة السياحة والآثار، والمجلس الأعلى للآثار بدأت التشغيل التجريبي عازمين على استغلال هذه الفترة لتحديد أي مشاكل والاستماع لكل الآراء البناءة من شركاء التجربة السياحية، وإيجاد حلول عملية وجيدة لمعالجتها، بهدف الوصول إلى أفضل تجربة للسائحين والزائرين.

وفي هذا السياق، خلال الاجتماع الذي عقد مع شركات السياحة بحضور الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور محمد إسماعيل، قدمت الشركة اقتراحًا بناءً على تعبير بعض شركات السياحة عن رغبتها في القدرة على التحرك بحافلاتها الخاصة داخل الهضبة، بأن تقوم شركات السياحة الراغبة بذلك بالحصول على حافلات كهربائية، ويسمح لها باستخدامها داخل الهضبة لنقل الأفواج السياحية الخاصة بها.

وقد لاقى هذا الاقتراح استحسان جميع الحاضرين، ونعتزم مواصلة المناقشات للوصول إلى حل يمكن تنفيذه، ويكون مرضيًا لجميع الأطراف، مع الالتزام برؤية المشروع لنقل التجربة لمنظومة حضارية وصديقة للبيئة.

ولكن هذا التعطيل الذي شهده الزوار والعاملون على حدٍ سواء اليوم، والذي من شأنه أن ينعكس بشكل سلبي للغاية على صورة مصر وسمعتها، جاء نتيجة مباشرة لعدم تنفيذ الخطة المعتمدة من قبل الجهات المعنية وتغييرها، وإخطار الشركة بذلك قبل بدء التشغيل بأقل من 24 ساعة، وعدم اتخاذ قرارات تنفيذية حاسمة تحفظ سير المشروع، وتنظّم العلاقة بين الأطراف المختلفة.

وتحذر شركة أوراسكوم بيراميدز من أن استمرار هذا النهج سيؤدي حتمًا إلى إفشال المشروع، وتقويض كل الجهود التي بذلتها الدولة والقطاع الخاص، لإعادة تقديم أحد أعظم مواقع التراث العالمي بصورة حضارية وآمنة تليق بمكانة مصر.

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