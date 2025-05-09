جنوب أفريقيا يتعادل 1-1 مع زامبيا ويتأهل لربع نهائي أمم افريقيا للشباب

انتهت مباراة جنوب أفريقيا للشباب أمام نظيره الزامبي بالتعادل بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد الدفاع الجوي، في الجولة الأخيرة بدور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 20 سنة، المؤهلة لكأس العالم في تشيلي سبتمبر المقبل.

تقدم منتخب جنوب افريقيا بهدف أول في الدقيقة 8، ثم تعادل منتخب زامبيا.

تشكيل جنوب افريقيا أمام زامبيا

أعلن ريموند داكا المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا تشكيل فريقه الأساسي الذي يبدأ به مواجهة منتخب زامبيا في الجولة الأخيرة بالمجموعة الأولى لكأس أفريقيا تحت 20 سنة وجاء على النحو التالي:

(1) فليتشر لوي سميتش - (3) أنتوني مليجو - (6) سيفوي ناكوالي - (14) تيلون سميث – (2) سيفيسو تيمبا - (8) جوموليمو كيكانا – (11) كوتلانو ليثلامو - (15) لازالو ماكو - (17) لانجيلهي فيري - (10) مفوندو فيلاكازي ’ (9) جودي لي أشين.

منتخب زامبيا، فيتو

تشكيل زامبيا أمام جنوب افريقيا

أما بويد مولواندا المدير الفني لمنتخب زامبيا فيبدأ اللقاء بتشكيل يضم: ليفيسون باندا (1) ’ ويتسون باندا (2) ’ هابي نسيكو (4)، ديفيد هامانسينيا (12)، تشارلز بويويا (5)، ديفيد سيموكوندا (6)، آرون فيري (13) ’ جوزيف سابوبو (11) ’ بونفانسيو فيري (17) ’ فرانك تشيلشي (21) ’ فيلمون شيليمينا (25).

فرصتين أمام جنوب افريقيا للتأهل

بهذه النتيجة يتصدر منتخب جنوب أفريقيا المجموعة الأولى وبفارق الأهداف عن منتخبي سيراليون ومصر، فيما ودع منتخب زامبيا البطولة بعد توقف رصيد عند 3 نقاط.

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