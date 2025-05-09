جنوب أفريقيا يواجه زامبيا في مباراة مصيرية بكأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 20 عاما

يلتقي منتخب جنوب افريقيا أمام نظيره زامبيا، اليوم الجمعة، في ختام منافسات الدور الأول في كأس أمم أفريقيا للشباب تحت 20 عامًا وذلك في المباراة التي ستقام على ملعب 30 يونيو بالدفاع الجوي.

المباراة تعتبر مصيرية للمنتخبين خاصة أن جنوب أفريقيا صاحب المركز الثالث برصيد 3 نقاط ومنتخب زامبيا الرابع برصيد نقطتين بعد استبعاد نتائج تنزانيا وذلك لمرافقة منتخبي سيراليون ومصر لربع النهائي.

منتخب جنوب أفريقيا الشهير خسر في المواجهة الأولى أمام منتخب مصر (0 – 1) لكنه تدارك هذا الوضع وحقق انتصارين على تنزانيا (1 – 0) وسيراليون (4 – 1).

ويأمل اليوم في مواصلة نتائجه الإيجابية وتحقيق انتصار يمنحه صدارة ترتيب المجموعة بـ 6 نقاط ويمنحه مع مديره الفني ريموند مداكا دفعة كبيرة قبل خوض ربع النهائي.

من جانبه يتمسك منتخب زامبيا بحظوظه في التأهل بعد أن تعادل في أول جولتين مع سيراليون ومصر (0 – 0) ثم تفوق على تنزانيا (1 – 0) ’ حيث يدخل "شباب تشيبولوبولو" بقيادة المدرب بويد مولواندا اللقاء بفرصة واحدة وهي الفوز الذي يرفع رصيدهم إلى 5 نقاط ويمنحهم صدارة الترتيب في البطولة التي دانت لهم عام 2017.

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