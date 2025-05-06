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رياضة

كأس أمم أفريقيا للشباب، زامبيا تفوز على تنزانيا بهدف قاتل وتشعل مجموعة مصر (صور)

زامبيا تفوز على تنزانيا
زامبيا تفوز على تنزانيا بهدف قاتل، فيتو

أمم أفريقيا للشباب، فاز منتخب زامبيا تحت 20 سنة على نظيره التنزاني بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الرابعة بالمجموعة الأولى على ملعب السويس الجديد في كأس أفريقيا للشباب التي انطلقت في ضيافة مصر في 27 أبريل الماضي وتستمر حتى 18 مايو الجاري.

جاء هدف زامبيا في الثواني الأخيرة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة ليمنحهم 3 نقاط غالية.

ترتيب مجموعة مصر في كأس أمم أفريقيا 

بهذه النتيجة أصبح ترتيب مجموعة منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا للشباب كالتالي:

 

تشكيل زامبيا أمام تنزانيا

دخل منتخب زامبيا مباراته أمام تنزانيا بتشكيل مكون من:

التشكيل يضم: ليفيسون باندا (1)، ويتسون ياندا (2)، هابي نسيكو (4)، ديفيد هامانسينيا (12)، تشارلز بويويا (5)، ديفيد سيموكوندا (6)، آرون فيري (13)، باسكال فيري (7)، جوزيف سابوبو (11)، إليا ماندنجي (24)، فيلمون شيليمينا (25).
 

منتخب تنزانيا للشباب، فيتو
منتخب تنزانيا للشباب، فيتو

تشكيل تنزانيا أمام زامبيا

أما حميد سليمان "موروكو" المدير الفني للمنتخب التنزاني فقد اختار بدء المباراة بالتشكيل التالي: (1) أنتوني مبيمبا، (2) أشرف كيبيكو، (5) لاميك لاوي، (4) فيدا ستوس ماسيندي، (8) أحمد بيبينو ’ (12) حاجي ليداه (15) عبد الكريم كسوانيا ’ (11) باكاري مسيمو ’ (21) إسماعيل علي – (10) خميس شيخان – (9) فالنتينو كوسينجاما.

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أمم إفريقيا أمم أفريقيا للشباب منتخب زامبيا منتخب تنزانيا

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