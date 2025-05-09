الجمعة 09 مايو 2025
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رياضة

تشكيل منتخب مصر أمام تنزانيا في أمم أفريقيا للشباب

منتخب مصر للشباب
منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة، فيتو

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب تحت 20 سنة، بقيادة مديره الفني أسامة نبيه، تشكيلة الفريق لمواجهة منتخب تنزانيا، المقرر إنطلاقها بعد قليل، على استاد هيئة قناة السويس، في الجولة الرابعة والأخيرة بدور المجموعات ببطولة أمم افريقيا للشباب، المقامة حاليا في مصر وتختتم منافساتها يوم 18 مايو الجاري 

تشكيل منتخب مصر أمام تنزانيا

يدخل منتخب مصر مباراته أمام تنزانيا بتشكيل مكون من:

تشكيل منتخب الشباب أمام تنزانيا، فيتو
تشكيل منتخب الشباب أمام تنزانيا، فيتو

موعد مباراة مصر وتنزانيا والقناة الناقلة

 تقام مباراة منتخب مصر للشباب أمام تنزانيا في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والسعودية، ويحتضنها ستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

وتنقل المباراة على الهواء مباشرة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، صاحبة الحق الحصري في نقل مباريات أمم إفريقيا للشباب.

الجهاز الفني لمنتخب الشباب، فيتو
الجهاز الفني لمنتخب الشباب، فيتو

أسامة نبيه يعلق على التعادل أمام زامبيا

 وعلق أسامة نبيه المدير الفني لـ منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة، على تعادل الفراعنة الصغار أمام زامبيا بدون أهداف. 

وقال أسامة نبيه في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: “حاولنا تحقيق المكسب لكن التوفيق غاب عنا.. وأتحمل المسئولية كاملة كمدرب للفريق.. لدينا إصابات في الفريق وخمسة أيام كافية للاستشفاء قبل مباراة تنزانيا في الجولة الأخيرة بهذا الدور وهناك أخطاء سنحاول تصحيحها وسنظهر بشكل جيد أمام تنزانيا”.

 

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