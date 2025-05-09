أخبار الاقتصاد اليوم، 560 جنيها تراجعا في سعر جنيه الذهب , أسهم 5 قطاعات تتصدر قائمة الأكثر قيم تداول خلال جلسة نهاية الأسبوع، وخبير: الحكومة حظها وحش والتوترات الجيوسياسية تخنق الاقتصاد

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

560 جنيها تراجعا في سعر جنيه الذهب بمحلات الصاغة ختام تعاملات اليوم

سعر الجنيه الذهب ، تراجع سعر الجنيه الذهب بشكل كبير خلال حركة تعاملات اليوم الجمعة الموافق 9 مايو 2025، بنحو 560 جنيها، ليسجل الآن 37920 جنيها.

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الجنيه الذهب - فيتو

سعر الجنيه الذهب

وترصد “فيتو” آخر التطورات في سعر الجنيه الذهب على مدار الساعة.

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أوزان أخرى بالسوق المحلية

ويُعد الجنيه الذهب من أشهر العملات، ويصنع من عيار 21 بنسبة نقاء تصل لـ 87.5% والبقية من النحاس، ويزن الجنيه 8 جرامات، وهو الوزن الأشهر والأكثر انتشارًا، مع توافر أوزان أخرى بالسوق المحلية مثل نصف الجنيه الذهب بوزن 4 جرامات، وربع الجنيه بوزن جرامين فقط.

أوزان الجنيه الذهب

1 جنيه ذهب = 8 جرامات.

½ جنيه ذهب = 4 جرامات.

¼ جنيه ذهب = 2 جرام.

الجنيه الذهب - فيتو

أنواع الجنيه الذهب (مصلحة الموازين والدمغة)

الجنيه المغلف

ويتم صك الجنيه الذهب في مصلحة الموازين والدمغة، وعليه دمغة عند الشراء، ويمكن بيعه في أي مكان.

الجنيه غير المغلف

الجنيه غير المغلف غير مدموغ في مصلحة الدمغة والموازين، ويوفر على العميل مصروفات أو نفقات الدمغة ولكن هناك صعوبة عند عرضه للبيع، وبالتالي فعند شراء عملات ذهبية غير مدموغة يستلزم التأكد أولًا من البائع والشراء من شركات أو محال صاغة موثوق بها مع الاتفاق على إعادة البيع عند الرغبة في ذلك.

الاستثمار فى الجنيه الذهب

ويفضل البعض الاستثمار في الذهب؛ كونه مصدرا آمنا يلائم جميع الأفراد، ويتجه البعض للاستثمار في العملات الذهبية كأفضل طرق الاستثمار في الذهب بعد شراء السبائك، ولسهولة الاحتفاظ به.

الجنيه الذهب - فيتو

ما هي أحجام العملات الذهبية؟

ويمكن القول: إن هناك أحجامًا متنوعة للعملات الذهبية، وتشمل الآتى:

جنيه ذهب 8 جرامات

وهي عملة ذهبية مصنوعة من 8 جرامات من الذهب الأصفر النقي، عيار 21 قيراطًا.

نصف جنيه ذهب 4 جرامات

وهي عملة ذهبية مصنوعة من 4 جرامات من الذهب الأصفر النقي، عيار 21 قيراطًا.

ربع جنيه ذهب 2 جرام

وهي عملة ذهبية مصنوعة من 2 جرام من الذهب الأصفر النقي، عيار 21 قيراطًا.

الجنيه الذهب - فيتو

كيفية حساب المصنعية على الذهب

وهناك مصنعية على الذهب بحسب العيارات المختلفة المتوفرة، حيث يشير العيار إلى نسبة الذهب الخالص في السبيكة مقارنة بإجمالي الوزن، فنجد العيار 24 يعني أن السبيكة تحتوي على 24 جزءا من الذهب الخالص من أصل 24 جزءا، وهو العيار الأعلى والأنقى وتصنف السبائك حسب العيارات المختلفة مثل 24 قيراطًا، 22 قيراطًا، 18 قيراطا.

وتختلف مصنعية السبائك حسب التصميم والشكل، وقد تكون السبائك على شكل ألواح أو قطع مخروطية، ويتم تحديد مصنعية السبائك من قبل شركات التعدين والمصانع المعالجة للذهب، وتتمثل في الطريقة التي يتم بها صنع السبيكة وتصميمها وتحديد العيار والوزن.

ارتفاع أسعار الذهب مساء اليوم الجمعة 9 مايو 2025

سعر الذهب ، ارتفع سعر جرام الذهب بنحو 35 جنيها بختام تعاملات اليوم الجمعة الموافق 9 مايو 2025 في السوق المحلية.

وتستعرض “فيتو” خلال السطور الآتية، أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم بالسوق المحلية.

الذهب - فيتو

سعر الذهب عيار 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5417 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4740 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18، سجل 4062 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب حوالى 37920 جنيها.

التوترات الجيوسياسية تُبقي الذهب تحت المجهر

الذهب عالميًّا ما زال يعيش على وقع التوترات الجيوسياسية المتصاعدة، بدءًا من أزمة روسيا وأوكرانيا مرورًا بانهيار وقف إطلاق النار في غزة، وانتهاءً بالتصريحات المفاجئة من الرئيس الأمريكي بشأن الرسوم الجمركية، التي دخلت حيز التنفيذ مؤخرًا، مما زاد من حالة التذبذب في الأسواق العالمية.

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الذهب - فيتو

4 عوامل رئيسية تتحكم في سعر الذهب بمصر

السعر العالمي للمعدن: ارتفاعه أو انخفاضه يرتبط بالدولار الأمريكي الذي يتأثر هو الآخر بمعدلات الفائدة الأمريكية والسياسات المالية العالمية.

سعر صرف الجنيه مقابل الدولار: أي تحرك في سعر الصرف ينعكس مباشرة على تكلفة استيراد الذهب.

العرض والطلب المحلي: مع اقتراب مواسم الزفاف والأعياد، يزداد الطلب، مما يرفع الأسعار.

القرارات الاقتصادية: مثل خفض الفائدة أو فرض ضرائب على المدخرات.

سعر أونصة الذهب العالمي

وسجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاضا خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.4% مسجلا أدنى مستوى عند 3260 دولارا للأونصة وكان قد افتتح تداولات الأسبوع عند 3332 دولارا للأونصة وأغلق عند 3319 دولارا للأونصة، وخلال الأسبوع الماضي ارتفع الذهب إلى أعلى مستوى تاريخي عند 3500 دولار للأونصة قبل أن يبدأ في التراجع والتصحيح السلبي من هذا المستوى، بينما منذ بداية العام سجل الذهب ارتفاع بأكثر من 26% ليربح قرابة 700 دولار للأونصة بسبب الطلب المتزايد على الذهب كملاذ آمن.

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الذهب، فيتو

وقد ساعد تعافي الدولار الأمريكي على تراجع أداء الذهب في ظل العلاقة العكسية التي تربط بينهما، ولأن ارتفاع الدولار يجعل سعر الذهب مرتفعًا على المشترين أصحاب العملات الأخرى.

ويعكس التقرير انخفاض الطلب على الاستثمار في الذهب خلال الأسبوع الأخير وسط التهدئة الأخيرة في أزمة الرسوم الجمركية إلى جانب تعافي الدولار، بينما يبقى البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي متمسك بأسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية دون رغبة منه في خفض الفائدة وهو القرار الذي يدعم الذهب.

جهود وزيرة التخطيط خلال أسبوع.. لقاءات باليونان لتعزيز العلاقات.. ومناقشات بشأن قرض الـ 4 مليارات يورو

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريرًا بحصادها حول أبرز أنشطة وفعاليات الوزارة واجتماعات ومشاركات الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن الأسبوع المنقضي.

تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر واليونان

وفي إطار الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، للعاصمة اليونانية أثينا، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، اجتماعًا بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع تاكيس ثيودوريكاكوس، وزير التنمية اليوناني، وتاسوس خاجيفاسيليو، نائب وزير الخارجية اليوناني، لبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، في ضوء الإعلان المشترك للشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار

كما شهد الأسبوع المنقضي، استقبال الدكتورة رانيا المشاط، بصفتها محافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية؛ أوديل رينو باسو، رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار زيارتها الرسمية لمصر، وشهد الاجتماع مناقشة استعدادات الاجتماع السنوي ومنتدى الأعمال لعام 2025 في الفترة من 13 إلى 15 مايو الجاري في لندن، وما تتضمنه من فعاليات من شأنها تعزيز التعاون بين الحكومة المصرية والبنك في مجالات متعددة، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، حيث تعد مصر من أوائل الدول المؤسسة للبنك، وتعد واحدة من أكبر دول العمليات على مستوى العالم، بالإضافة إلى بحث محفظة التعاون الحالية والمستقبلية بين مصر والبنك، وتعزيز الاستثمار في مشروعات القطاع الخاص.

كما عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وأنيكا إريكسجارد، المدير العام للشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية، اجتماعًا عبر الفيديو، وذلك في إطار سلسلة من الاجتماعات التفاوضية التي تقوم بها الوزارة بشأن الشق الاقتصادي الخاص بإجراءات الإصلاحات الهيكلية المتعلقة بالمرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو.

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وخلال الأسبوع المنقضي، أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، تسلم مصر الرئاسة المشتركة لمبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقية للحوكمة والتنافسية من أجل التنمية، وذلك خلفًا لدولة تونس، لتصبح مصر رئيسًا مُشاركًا للمبادرة للفترة من 2026-2030، إلى جانب دولتي إيطاليا وتركيا، وجاء ذلك في إطار اجتماع لجنة التسيير الذي عُقد بدولة فرنسا، تحت عنوان «التعامل مع التحولات العالمية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».

كما شاركت الدكتورة رانيا المشاط، في فعاليات النسخة التاسعة من مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة، الذي عُقد بمحافظة أسوان، بمشاركة السفيرة أنجلينا إيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي في مصر، واللواء إسماعيل كامل، محافظ أسوان، وعدد من سفراء الدول، والفنانين، ومنظمات المجتمع المدني.

تعزيز التعاون المشترك في مجالات الزراعة المستدامة

وشاركت الدكتورة رانيا المشاط، أيضًا، في اجتماع لجنة التنمية، برئاسة أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، وبحضور كريستالينا جيورجيفا، مدير صندوق النقد الدولي، والتي تُعد من أبرز اللجان التي تضم مجلس محافظي البنك الدولي لمناقشة قضايا التنمية والتمويل الدولي.

وفي سياق آخر، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، اجتماعًا ثنائيًا مع الدكتور عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) والممثل الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الزراعة المستدامة والأمن الغذائي وتمويل مشروعات المناخ، وبحث الجهود المشتركة لتعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة في ضوء الشراكة الشاملة بين مصر ومنظمة الأمم المتحدة.

كما تضمنت أنشطة الأسبوع المنقضي، تفقد وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مشروعي برنامج إدارة مياه الشرب في صعيد مصر بمرحلتيه الأولى والثانية، ومجموعات الادخار والإقراض الرقمي «تحويشة»، وذلك أثناء زيارة الوفد لمحافظة أسوان، في إطار الشراكة بين الوزارة والاتحاد الأوروبي، وذلك بمشاركة سفيرة الاتحاد الأوروبي في مصر، أنجلينا آيخورست، وممثلي عدد من الجهات الوطنية.

رشاد عبده: الحكومة حظها وحش والتوترات الجيوسياسية تخنق الاقتصاد

قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إن من أكثر التصريحات التي تم الإدلاء بها خلال الأيام الماضية من الحكومة، والتي تتمثل في أن الأجيال القادمة سوف تشكر الجيل الحالي، وتحسدنا على الفترة الذهبية التي نعيش فيها.

عدم تحقيق مستهدفات الصناعة والتصدير

وأشار إلى أن هذه التصريحات تتناقض مع الأمر الواقع، فكيف هذا الأمر ونحن نعاني من غلاء، وتدني الأجور، وعدم تحقيق مستهدفات الصناعة والتصدير، بالإضافة إلى امتلاكنا كافة المقومات الاقتصادية ولكننا لم نستغلها بالشكل الأمثل حتى الآن، ناهيك عن امتلاكنا وجهة سياحية هي الأفضل في العالم، ولكننا لم نروج لها أو حتى نتمكن من جذب السائحين إليها مقارنة بدول لا تملك 10% من الوجهات السياحية التي لدينا.

التوترات الجيوسياسية

وأضاف عبده، في تصريحات خاصة لـ "فيتو"، أن الحكومة قد يكون "حظها وحش" في تحقيق أو تنفيذ الوعود التي ينتظرها المصريون منها حتى الآن، بسبب التوترات الجيوسياسية سواء بين روسيا وأوكرانيا، أو في الشرق الأوسط، والحرب الاقتصادية بين أمريكا والصين، وسياسات ترامب مع دول العالم، ناهيك عن تراجع إيرادات قناة السويس بسبب أزمات البحر الأحمر.

تراجع التضخم على هيئة أرقام فقط

وتابع: ولذلك نحن لا نعيش في عهد ذهبي، في ظل تراجع التضخم على هيئة أرقام فقط، ولكنه على أرض الواقع الأسعار ما زالت في الارتفاع، وهذا بالإضافة إلى تصريحات بشأن تراجع معدلات البطالة إلى 6.6%، ولكن على أرض الواقع هناك ملايين من الشباب لا يجدون فرصة عمل تعود عليهم بدخل يساعدهم في أحوالهم المعيشية الصعبة.

كجوك: زملاؤنا أصبحوا أكثر وعيًا ويجتهدون في تحويل التسهيلات الضريبية لواقع ملموس

التسهيلات الضريبية، بدأ أحمد كجوك، وزير المالية، سلسلة جولاته الميدانية بالمراكز والمأموريات الضريبية فى إطار متابعته المستمرة لتطبيق الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، والعمل على تقليل أي عقبات أو تحديات قد تتكشف، من خلال التطبيق العملى على أرض الواقع، وحرصه أيضًا على أن يبعث برسائل واضحة للممولين والعاملين، على حدٍ سواء، تصب جميعها فى تعزيز مسار التعاون، فى إطار من الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال، بصفحة جديدة تسهم فى تحفيز الالتزام الطوعى؛ استهدافًا لتوسيع القاعدة الضريبية.

وزير المالية: لمست بداية تغيير حقيقى.. تدفعنا لاستكمال المسار الإصلاحي الجديد

وحرص الوزير، خلال جولاته بمركز ثان كبار الممولين بمدينة السادس من أكتوبر، ومأموريتى ضرائب المنيل ومصر القديمة، التي امتد كل منها لنحو ثلاث ساعات، على التحاور مع العاملين والممولين أيضًا حول أهمية الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، قائلًا: «لمست بداية تغيير حقيقى.. تدفعنا لاستكمال المسار الإصلاحى الجديد؛ حيث أصبح زملاؤنا أكثر وعيًا، ويجتهدون فى تحويل التسهيلات الضريبية لواقع ملموس».

أضاف كجوك: «تفاءلت كثيرًا عندما وجدت شباب العاملين يقترحون أفكارًا جديدة للتيسير على شركائنا الممولين، وتأكدت حينئذ أننا نمتلك كوادر بشرية تتمتع بكفاءة وخبرة، وتستطيع تنفيذ مستهدفاتنا الطموحة، التى تؤسس لنظام ضریبی مبسط يتسم بالوضوح واليقين، ويكون أكثر جذبًا لممولين جدد»، لافتًا إلى أننا اتفقنا خلال مناقشاتنا مع زملائنا وشركائنا أيضًا على أهمية العمل لتوسيع القاعدة الضريبية، بخدمات متميزة ترتكز على الثقة المتبادلة، خاصة أن جميعنا بات يدرك تمامًا أن اقتصادنا متنوع، وأكبر بكثير من حجم الممولين الحاليين.

وأشار إلى أن تقليل النزاعات وتبسيط الإجراءات والتواصل المباشر مع شركائنا يدفعنا للأمام، وأن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تؤسس لهذا المنهج الجديد، الذى نتبناه فى إطار خطة الحكومة لإرساء دعائم بيئة أعمال مواتية وأكثر جذبًا للاستثمار، وتعزيزًا لتنافسية الاقتصاد المصرى.

ووجه كجوك حديثه للممولين، قائلًا: «كل الدعم والمساندة.. حتى تنمو مشروعاتكم لصالح بلدنا، وسيكون تقييم الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية من جهات محايدة تعتمد على قياس مستوى رضاءكم، فنحن نؤمن بأن أفضل دعاية لما نتبناه من إصلاحات وتيسيرات سيكون من خلالكم».

أضاف وزير المالية، فى حديثه الممولين: «نتعامل معكم بما يرضى الله، ويرضيكم أيضًا، وسنصل إليكم بشتى الطرق الهادفة إلى التواصل المباشر، بما فى ذلك إتاحة خدمات ضريبية متنقلة.. وسنعمل دومًا على أن نتكاتف كلنا فى صف واحد، مؤمنين بأنه كلما زاد عدد الممولين كان لدينا مساحة أكبر للتيسير عليهم».

أسهم 5 قطاعات تتصدر قائمة الأكثر قيم تداول خلال جلسة نهاية الأسبوع

تصدرت 5 قطاعات قائمة الأسهم الرئيسية المقيدة من حيث قيم التداول(بدون الصفقات) خلال جلسة نهاية الأسبوع..وجاءت كالتالي:

خدمات ومنتجات صناعية وسيارات بقيمة تداول بلغت 2.7 مليار جنيه. العقارات بقيمة تداول بلغت 872 مليون جنيه.

أغذية ومشروبات وتبغ بقيمة تداول بلغت 476 مليون جنيه.

خدمات مالية غير مصرفية بقيمة تداول بلغت 448 مليون جنيه.

رعاية صحية وأدوية بقيمة تداول بلغت 232 مليون جنيه.

تعاملات نهاية الأسبوع

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الخميس، آخر جلسات الأسبوع، وخسر رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.258 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجى إكس 30"

وهبط مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 31772 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 39624 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 14235 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 9498 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 12853 نقطة، وهبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 3295 نقطة.

تعاملات جلسة الأربعاء

وتراجعت جميع مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الأربعاء 7 مايو 2025، وخسر رأس المال السوقي 25 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.262 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجى إكس 30"

وهبط مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.38% ليغلق عند مستوى 31840 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.23% ليغلق عند مستوى 39711 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.35% ليغلق عند مستوى 14267 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وانخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 9482 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 12850 نقطة، وهبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 3301 نقطة.

تعاملات منتصف الأسبوع

وارتفعت معظم مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات أمس الثلاثاء، جلسة منتصف الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.287 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجى إكس 30"

كما ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 32285 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 40207 نقاط، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 14463 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 9565 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 12986 نقطة، فيما هبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 3338 نقطة.

تداولات جلسة الإثنين

وتراجعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الإثنين الماضي، وربح رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.283 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجى إكس 30"

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 32211 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 40179 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 14437 نقطة.

وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 9521 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 12948 نقطة، وثبت مؤشر الشريعة الإسلامية عند مستوى 3348 نقطة.

تعاملات جلسة بداية الأسبوع

وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات جلسة الأحد الماضي أولى جلسات الأسبوع وأول تعاملات شهر مايو، وربح رأس المال السوقي 17 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.281 تريليون جنيه.

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