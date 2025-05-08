وزير السياحة والآثار يكشف موعد فتح الزيارة الكاملة للجمهور بالمتحف المصري الكبير

أكد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، أن الحفل الرسمي لافتتاح المتحف المصري الكبير سيقام في الـ 3 يوليو المقبل، فيما سيخصص يومي 4 و5 يوليو لزيارة الوفود رفيعة المستوى فقط، على أن يفتح المتحف للجمهور اعتبارا من 6 يوليو.

الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير

وأضاف وزير السياحة والآثار، أن افتتاح المتحف المصري الكبير سيكون حدثا استثنائيا على غرار حفلي نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة وافتتاح طريق الكباش بالأقصر.

الفعاليات الترويجية للمتحف المصري

وأشار إلى أن الوزارة تخطط لتنظيم فعاليات كبرى في عدد من المواقع الأثرية عقب افتتاح المتحف بهدف الترويج له وللمقتنيات الأثرية النادرة التي يضمها والتي سيتم إزالة الستار عنها مع الافتتاح الرسمي للمتحف.

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