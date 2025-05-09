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رياضة

زامبيا وجنوب أفريقيا يتعادلان 1-1 في الشوط الأول بكأس الأمم للشباب

منتخب جنوب افريقيا
منتخب جنوب افريقيا للشباب، فيتو

انتهى الشوط الأول من مباراة منتخب جنوب أفريقيا للشباب أمام نظيره الزامبي بالتعادل بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي يجمع الفريقين الآن، على استاد الدفاع الجوي، في الجولة الأخيرة بدور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 20 سنة، المؤهلة لكأس العالم في تشيلي سبتمبر المقبل.

تشكيل جنوب افريقيا أمام زامبيا

أعلن ريموند داكا المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا تشكيل فريقه الأساسي الذي يبدأ به مواجهة منتخب زامبيا في الجولة الأخيرة بالمجموعة الأولى لكأس أفريقيا تحت 20 سنة وجاء على النحو التالي:

(1) فليتشر لوي سميتش - (3) أنتوني مليجو - (6) سيفوي ناكوالي - (14) تيلون سميث – (2) سيفيسو تيمبا - (8) جوموليمو كيكانا – (11) كوتلانو ليثلامو - (15) لازالو ماكو - (17) لانجيلهي فيري - (10) مفوندو فيلاكازي ’ (9) جودي لي أشين.

منتخب زامبيا، فيتو
منتخب زامبيا، فيتو

تشكيل زامبيا أمام جنوب افريقيا

أما بويد مولواندا المدير الفني لمنتخب زامبيا فيبدأ اللقاء بتشكيل يضم: ليفيسون باندا (1) ’ ويتسون باندا (2) ’ هابي نسيكو (4)، ديفيد هامانسينيا (12)، تشارلز بويويا (5)، ديفيد سيموكوندا (6)، آرون فيري (13) ’ جوزيف سابوبو (11) ’ بونفانسيو فيري (17) ’  فرانك تشيلشي (21) ’ فيلمون شيليمينا (25).   

فرصتين أمام جنوب افريقيا للتأهل

منتخب جنوب أفريقيا الشهير بـ "أماجيتا" يدخل هذا اللقاء بفرصتين ’ حيث يمنحه الفوز صدارة الترتيب منفردًا برصيد 6 نقاط بعد إلغاء نتائج منتخب تنزانيا مع نهاية منافسات مرحلة المجموعات وفقًا للائحة البطولة ’ كما يعطيه التعادل الصدارة أيضًا بفارق الأهداف عن منتخبي سيراليون ومصر.

الفوز فقط يمنح زامبيا بطاقة التأهل

أما منتخب زامبيا المعروف بـ "شباب تشيبولوبولو" فلا بديل أمامه عن الفوز إذا ما أراد بلوغ ربع النهائي ’ بعد أن جمع 5 نقاط من تعادلين مع سيراليون ومصر وفوز على تنزانيا ’ وحال فوزه يتربع في صدارة هذه المجموعة برصيد 5 نقاط بعد حذف نقاط فوزه على تنزانيا.

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جنوب أفريقيا منتخب زامبيا إستاد الدفاع الجوى أمم أفريقيا للشباب ريموند داكا بويد مولواندا

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