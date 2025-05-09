الجمعة 09 مايو 2025
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خارج الحدود

المكتب الإعلامي بغزة: فقدان معظم الأدوية والمستلزمات الطبية وسط انعدام تام للغذاء

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، اليوم الجمعة، أن المجاعة باتت تفتك على نحو متسارع بعشرات الآلاف من العائلات وسط انعدام تام للغذاء.

فقدان معظم الأدوية والمستلزمات الطبية في غزة 

وأشار المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إلى فقدان معظم الأدوية والمستلزمات الطبية بفعل الحصار ومنع الإمدادات من قبل الاحتلال.

كما طالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالتدخل العاجل لوقف الحصار وإنهاء سياسة التجويع.

وقبل وقت سابق من اليوم، أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن المخزون الطبي في غزة يوشك على النفاد وأجهزة المستشفيات تنهار بسبب الاستخدام المفرط.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية:  لدينا إمدادات جاهزة للتوزيع ونحن بحاجة ماسة إلى دخولها لغزة فورا.
أفادت وزارة الصحة بغزة، اليوم الجمعة، بارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 52,787 شهيدا و119,349 مصابا منذ 7 اكتوبر.

الحصول على مياه الشرب أصبح حلما في غزة

وقال الناطق باسم منظمة اليونيسف بفلسطين إن الحصول على مياه الشرب أصبح حلما في قطاع غزة.

75 % من آبار المياه تضررت جراء العدوان الإسرائيلي

وقال المتحدث باسم بلدية غزة عاصم النبيه، إن 75% من آبار المياه التابعة للبلدية تعرضت لأضرار كبيرة جراء العدوان الإسرائيلي. 

وأشار إلى أن سكان القطاع لا يحصلون على حصة كافية من المياه يوميا، مضيفا أن المياه لا تصل إلا لأقل من 50% من مساحة بلدية غزة

إعلام الأسرى: 31 أسيرة فلسطينية في سجن الدامون يعشن واقعا مريرا

وذكر مكتب إعلام الأسرى أن 31 أسيرة فلسطينية في سجن الدامون الإسرائيلي يعانين ظروفا غير إنسانية، موزعات على 4 غرف ضيقة، تفتقر لأبسط مقومات الحياة. 

وأضاف أنه جرى اقتحام غرفة الأسيرات رقم (5) 3 مرات خلال أسبوع، في حين سُحبت الساعة من القسم، مما جعل الأسيرات لا يعرفن مواعيد الصلاة أو الطعام. 

وقال المكتب - في بيان عبر صفحته على تليجرام - إن الأسيرات يعانين نقصا حادا في الغذاء، إذ يحصلن على 5 شرائح خبز يوميا فقط، كما أن لديهن 15 ليفة للاستحمام، بالإضافة إلى نقص في مستلزمات النظافة وملابس الصلاة. 

وأشار المكتب الفلسطيني إلى وجود أسيرات مريضات بحاجة إلى علاج جراحي عاجل، وسط إهمال طبي متعمد من سلطات الاحتلال، داعيا المؤسسات الدولية للتحرك العاجل لإنقاذهن ووقف سياسة الإذلال والتجويع بحقهن.

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الأمم المتحدة الادوية والمستلزمات الطبية الاحتلال الصحة العالمية المكتب الإعلامي الحكومي بغزة

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