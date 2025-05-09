24 يومًا حاسمة في تاريخ بيراميدز.. السماوي يطارد ثلاثية تاريخية بين الدوري ودوري الأبطال وكأس مصر

يدخل فريق بيراميدز بقيادة الكرواتي يورتيشتش المدير الفني تحديا صعبا وقويا خلال النصف الاخير من شهر مايو الجاري وبداية يونيو المقبل حيث ينافس خلال تلك الفترة علي ثلاثة القاب متتالية.

يمر بيراميدز باخطر 24 يوما في تاريخه الذي ينتظر انجازا تاريخيا لم يتحقق وهو الفوز بثلاثة القاب متتالية محليا وافريقيا خلال الفترة من 13 مايو الجاري وحتى الـ5 من يونيو المقبل.

بيراميدز منذ انشاءه وانتقال ملكيته من الاسيوطي الي السماوي موسم 2018 لم يفز سوي ببطولة وحيدة وهي كاس مصر ولاول مرة يضعه القدر في المنافسة علي ثلاثة القاب في موسم واحد في فرصة تعد الاكبر والافضل له خلال تاريخه الذي لم يتجاوز ال 8 اعوام

يذكر ان نادي بيراميدز لكرة القدم ويُعرف كذلك بـنادي الأهرام هو نادي كرة قدم مصري تأسس عام 2008 تحت اسم الأسيوطي سبورت قبل بيع حقوقه للمالك السابق تركي آل الشيخ في عام 2018 ومقره ستاد الدفاع الجوي

بيراميدز ولقب الدوري المصري

يتصدر فريق بيراميدز قمة جدول الدوري المصري برصيد 47 نقطة بفارق نقطة واحدة عن الاهلي وامامه ثلاثة مباريات بخلاف مباراة الغد حاسمة لتحديد صاحب اللقب.

وتعد مواجهة الزمالك في ال 8 مساءً الثلاثاء 13 مايو على ستاد القاهرة اول الخطوات الحاسمة نحو لقب الدوري حيث سيكون لنتيجتها دور كبير في ذلك ويعد فوز بيراميدز خطوة كبيرة لتوسيع الفارق مع الاهلي الوصيف واتجاه اللقب الي الفريق السماوي او ابتعاده وترك القمة للاهلي

ويلي مباراة الزمالك مباراتي بتروجيت وسيراميكا بالشهر الجاري واللذين سيحددان ايضا هل يحصد بيراميدز لقبه الاول بالبطولة المحلية الاعرق ام يفرط في تلك الفرصة

ترتيب مجموعة تحديد البطل



1- بيراميدز 47 نقطة

2- الأهلي 46 نقطة

3- الزمالك 40 نقطة

4- المصري البورسعيدي 35 نقطة

5- البنك الأهلي 33 نقطة

6- سيراميكا كليوباترا 30 نقطة

7- فاركو 29 نقطة

8- بتروجيت 25 نقطة

9- حرس الحدود 22 نقطة

مواعيد مباريات بيراميدز المتبقية في الدوري

1- الزمالك وبيراميدز: (8 مساءً) الثلاثاء 13 مايو على ستاد القاهرة.

2- بيراميدز وبتروجيت: (5 مساءً) السبت 17 مايو علي ملعب الدفاع الجوي

3- بيراميدز وسيراميكا: يوم 28 مايو، لم يتم تحديد موعد المباراة على ملعب الدفاع الجوي



بيراميدز

بيراميدز ولقب دوري ابطال افريقيا



ضرب فريق بيراميدز موعدا مع صن داونز الجنوب افريقي في نهائي دوري ابطال افريقيا لاول مرة في تاريخه واصبح اللقب الافريقي يداعب السماوي ممقلا للكرة المصرية بعد خروج الاهلي من البطولة.

يومي 24 مايو والاول من يونيو يحسمان لمن لقب دوري الابطال واما بيراميدز فرصة كبيرة لتحقيق هذا الانجاز وينضم الي فرق اللقب الاول الافريقي بخلاف الاهلي والزمالك.

ومن المقرر أن تقام مباراتي بيراميدز وصن داونز في نهائي دوري أبطال إفريقيا يومي 24 مايو و1 يونيو حيث تقام مباراة الذهاب في جنوب إفريقيا يوم 24 مايوالجاري ويستضيف بيراميدز لقاء الإياب على إستاد الدفاع الجوي يوم 1 يونيو المقبل.

وتأهل فريق بيراميدز إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز على أورلاندو بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعت بين الفريقين في إطار منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

فيما صعد صن داونز بعد تعادله مع الأهلي بهدف لكل منهما في جولة الإياب باستاد القاهرة،الجمعة، ليودع الأحمر البطولة القارية بإجمالي نتيجة المباراتين ويغيب عن النهائي لأول مرة منذ نسخة 2020.

بيراميدز وكأس مصر

يشهد يوم 5 يونيو حسم لقب كأس مصر الذي يعد البطولة الاقرب لفريق بيراميدز حيث تفصله مباراة واحدة بالنهائي امام الزمالك وهي فرصة للفريق في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الابيض وتغيير الجهاز الفني للفريق.

ويقام نهائي كأس مصر بين فريقي بيراميدز والزمالك يوم 5 يونيو المقبل باستاد القاهرة.

ويسعي بيراميدز الي تحقيق لقب كاس مصر للحفاظ علي لقبه الذي حققه الموسم الماضي لأول مرة في تاريخه لكن الزمالك يامل استعادة لقب كأس مصر الغائب عن خزائنه منذ فترة وتعويض إخفاقاته المحلية هذا الموسم

نهائي كأس مصر للنسخة الحالية كان من المقرر إقامته يوم 20 مايو الجاري، إلا أن اتحاد الكرة قرر تغير موعده المبارا نظرا لارتباط فريق بيراميدز بـ نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام فريق صن داونز الجنوب أفريقي، قبل ان يتم الاستقرار على موعد 5 يونيو لإقامة المباراة.

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