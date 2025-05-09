الجمعة 09 مايو 2025
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محافظات

محافظ دمياط يشهد ختام بطولة كرة القدم للكيانات الشبابية

محافظ دمياط يشهد
محافظ دمياط يشهد فعاليات بطولة كرة القدم الأولى للكيانات

شهد الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، اليوم الجمعة، فعاليات ختام بطولة كرة القدم الأولى للكيانات والقوى الشبابية، والتي أُقيمت بالصالة الرياضية المغطاة بمدينة رأس البر، تزامنًا مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي. 

حضور رسمي وجماهيري لدعم الشباب

وشارك في الحدث الدكتور عمرو حنفي، مستشار المحافظ لنظم المعلومات المكانية والمتحدث الرسمي باسم المحافظة، والدكتور محمد فوزي، مدير مديرية الشباب والرياضة، إلى جانب اللواء وائل الشربيني، رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر، وعدد من القيادات التنفيذية والرياضية، وممثلي الفرق الشبابية المشاركة.

محافظ دمياط يشهد فعاليات ختام بطولة كرة القدم الأولى للكيانات والقوى الشبابية
محافظ دمياط يشهد فعاليات ختام بطولة كرة القدم الأولى للكيانات والقوى الشبابية

عروض رياضية ومباراة نهائية مثيرة 

وتضمنت الفعاليات عروضًا رياضية مميزة، أعقبها إقامة المباراة النهائية بين فريقي "الجبهة الدبلوماسية" و"الحريف"، والتي انتهت بفوز فريق "الجبهة الدبلوماسية" بالبطولة. وقد قام المحافظ بتسليم كأس البطولة للفريق الفائز، وهنأ أعضائه على أدائهم المتميز.  

تكريم الفرق المشاركة

وكرّم المحافظ أيضًا فريق "قادرون باختلاف" لحصوله على المركز الثاني، وفريق "كيان بحري" صاحب المركز الثالث، إلى جانب حكام البطولة، مشيدًا بما قدمته الفرق المشاركة من روح رياضية عالية ومنافسة شريفة.  

دعم متواصل من المحافظة للأنشطة الرياضية

وأكد الدكتور أيمن الشهابي أن المحافظة تسعى بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة إلى دعم البنية التحتية الرياضية، وتطوير المنشآت الشبابية لتكون مؤهلة لاستضافة البطولات المحلية والإقليمية، مع إتاحة الفرص أمام الشباب والنشء للمشاركة الفعالة في الأنشطة الرياضية والاجتماعية. 

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