الخميس 08 مايو 2025
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محافظات

وسط أجواء احتفالية بهيجة...

محافظ دمياط يشارك في مسيرة طلاب الجامعة احتفالًا بالعيد القومي (صور)

محافظ دمياط يحضر
محافظ دمياط يحضر احتفالات العيد القومي للمحافظة.. ڤيتو

شارك الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، والدكتور حمدان ربيع، رئيس جامعة دمياط، في المسيرة الاحتفالية التي نظمها طلاب مديرية التربية والتعليم وجامعة دمياط، بمناسبة العيد القومي للمحافظة وذلك في مسيرة طلابية مبهجة تجوب شوارع دمياط.

احتفالات محافظة دمياط بالعيد القومي
احتفالات محافظة دمياط بالعيد القومي

 

حضور رسمي واسع لتأكيد الدعم


جاءت الفعالية بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب المحافظ، واللواء محمد همام السكرتير العام، واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد، والعميد أركان حرب محمد خليفة المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور عمرو حنفي المتحدث الرسمي للمحافظة، والأستاذ ياسر عمارة مدير مديرية التربية والتعليم.

 

احتفالات محافظة دمياط بالعيد القومي
احتفالات محافظة دمياط بالعيد القومي

 

 

عروض فنية وزهور تُضفي أجواء الفرح


شهدت المسيرة عروضًا فنية متميزة قدمها الطلاب، إلى جانب سيارات مزينة بالزهور، ما أضفى أجواءً من البهجة في شوارع المدينة احتفالًا بهذه المناسبة التاريخية.

محافظ دمياط يوجه التهنئة ويشيد بجهود أبناء المحافظة


وفي ختام الفعالية، وجّه الدكتور أيمن الشهابي التهنئة إلى أهالي دمياط، مؤكدًا أن ما تحقق من إنجازات في مختلف القطاعات هو ثمرة جهود أبناء المحافظة، التي جعلت منها نموذجًا للتنمية المستدامة.

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