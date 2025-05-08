الخميس 08 مايو 2025
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محافظ دمياط يفتتح معرض "أيادي مصر" للحرف اليدوية (صور)

محافظ دمياط يفتتح
محافظ دمياط يفتتح معرض "أيادي مصر" للحرف اليدوية، فيتو

افتتح الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، معرض "أيادي مصر" للحرف اليدوية والتراثية في دورته الرابعة، المقام بكوبري دمياط التاريخي، ضمن احتفالات المحافظة بالعيد القومي، وذلك بمشاركة 85 عارضًا من الحرفيين ومنتجي الصناعات اليدوية.

رافق المحافظ في الافتتاح المهندسة شيماء الصديق نائب المحافظ، واللواء محمد همام السكرتير العام، واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد، والعميد أركان حرب محمد خليفة المستشار العسكري، والدكتور عمرو حنفي المتحدث الرسمي للمحافظة، والأستاذة مروة نبيل مقرر المجلس القومي للمرأة، إلى جانب النائب حسن عبد الوهاب عضو مجلس النواب.

معرض
معرض "أيادي مصر" للحرف اليدوية والتراثية في دورته الرابعة

معروضات تعكس مهارة وإبداع أبناء مصر

 


تجوّل محافظ دمياط داخل أروقة المعرض الذي شاركت فيه جهات مجتمعية مختلفة من بينها المجلس القومي للمرأة، المدينة الصديقة للنساء بعزبة البرج، وجمعيات "تراحم"، "الابن الخاص"، "منار السبيل"، "رحمة"، و"أنهار الخير". وأشاد المحافظ بالمعروضات، مثمنًا المشاركة الواسعة للسيدات وذوي الهمم، والتي تعكس قدراتهم الفريدة ومهاراتهم المتميزة في الصناعات التراثية.

"أيادي مصر": منصة وطنية لدعم الحرفيين وتمكين المرأة

 

أوضح المحافظ أن معرض "أيادي مصر" يأتي في إطار المبادرة الوطنية التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية في مارس 2021 بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي WFP وشركة "E-Aswaq Misr"، بهدف تسويق منتجات الحرف اليدوية والتراثية ودعم الصناع والحرفيين على المستويين المحلي والدولي، كجزء من استراتيجية التنمية المستدامة وتمكين المرأة والشباب.

 

معرض
معرض "أيادي مصر" للحرف اليدوية والتراثية في دورته الرابعة

 

 

دمياط على خريطة الحرف التراثية من جديد

 


أكد الدكتور الشهابي حرص المحافظة على تقديم كل سبل الدعم للحرفيين، من خلال فتح آفاق تسويقية جديدة لمنتجاتهم، مشيرًا إلى خطة المحافظة لإعادة إحياء صناعة شباك الصيد، لما تمثله من قيمة تراثية واقتصادية، خاصة وأن دمياط تضم ثلثي أسطول الصيد المصري.

منصة إلكترونية للمستقبل... وتسويق عالمي للتراث المصري


جدير بالذكر أن "أيادي مصر" تعد منصة رقمية مبتكرة تهدف إلى الترويج للمنتجات اليدوية إلكترونيًا، مع تسهيل عملية البيع والشراء بين الحرفيين والعملاء بشكل مباشر، وتوفير التدريب والدعم الفني لتحسين جودة المنتجات والتصميمات، بما يواكب متطلبات السوق المحلي والعالمي، مع الحفاظ على الطابع التراثي المميز للصناعات المصرية.

 

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