الجمعة 09 مايو 2025
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بسبب شاحن موبايل، مصرع أم وابنتيها وإصابة اثنين آخرين من أولادها في حريق بنها

تفاصيل مصرع أم وابنتيها
تفاصيل مصرع أم وابنتيها في حريق بنها، فيتو

كشفت التحريات الأولية بحريق نشب بمنزل مكون من 4 أدوار بمنطقة عزبة حماد بسندنهور التابعة لدائرة مركز شرطة بنها أن ماسا كهربائيا بشاحن الهاتف المحمول تسبب في الحريق الذي أسفر عن مصرع أم وابنتيها وإصابة اثنين آخرين من أولادها وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أمرت بانتداب المعمل الجنائي لفحص أسباب الحريق ومعرفة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها والتصريح بدفن الجثامين عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي.

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ماس  كهربائي  بشاحن الهاتف المحمول السبب، تفاصيل مصرع أم وابنتيها في حريق بنها 

 

لقيت ربة منزل وابنتها مصرعهما فى حريق نشب بشقة سكنية في الطابق الثالث بعقار مكون من 4 أدوار بمنطقة عزبة حماد بسندنهور التابعة لدائرة مركز شرطة بنها، حيث أسفر الحريق عن إصابة 3 أشخاص بحالات اختناق وتم تقديم الخدمة الطبية لهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، والتى أمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق.

وكانت أجهزة الأمن بالقليوبية، تلقت إخطارا من عمليات النجدة، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بنشوب حريق بشقة سكنية بالطابق الثالث بعقار مكون من 4 طوابق بمنطقة عزبة حماد التابعة للوحدة المحلية بسندنهور، دائرة مركز شرطة بنها. 

 

 

 

وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية بالقليوبية لمكان الحريق، وجرى الدفع بسيارات الإطفاء، وبفضل جهود رجال الحماية المدنية بالقليوبية، تم السيطرة على الحريق، ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وبالمعاينة والفحص تبين نشوب الحريق بشقة سكنية بالطابق الثالث بعقار مكون من 4 أدوار بمنطقة عزبة حماد التابعة للوحدة المحلية بسندنهور دائرة مركز شرطة بنها.

 

وأسفر الحريق عن مصرع ربة منزل ونجلتها إصابة 3 أشخاص بحالات اختناق وتم نقلهم لمستشفى التأمين الصحى ببنها. 

 

وأسماء المصابين بحالات الاختناق وهم: "يوسف م "، 10 سنوات، رجب م، 8 سنوات، وفاطمة ع، 30 سنة، والمتوفيتان هما؛ ورحاب م، 3 سنوات، ومنى ا 33 سنة.

 

 

 

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بنها القليوبية محافظة القليوبية

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