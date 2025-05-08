الخميس 08 مايو 2025
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رئيس جامعة بنها يفتتح معرضا للمشروعات الطلابية فى مجال العلوم التطبيقية

رئيس جامعة بنها يفتتح
رئيس جامعة بنها يفتتح معرض للمشروعات الطلابية،فيتو

افتتح الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها، والدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، معرضا لمشروعات الطلاب الخاصة بالعلوم التطبيقية، والذى عقد على هامش المؤتمر الرابع للدراسات العليا فى العلوم التطبيقية بجامعة بنها.

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رئيس جامعة بنها يفتتح معرض للمشروعات الطلابية فى مجال العلوم التطبيقية


جاء ذلك بحضور الدكتورة جيهان عبدالهادى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور خالد عيسوي منسق عام الانشطة الطلابية بالجامعة، والطلاب المشاركين في المؤتمر.
وتفقد الدكتور ناصر الجيزاوى ومرافقوه عدد من مشاريع الطلاب والتي بلغ عددها 35 مشروعا من الطب البشرى، والطب البيطرى والهندسة، والعلوم، والزراعة، بالإضافة الى 7 أبحاث منشور عدد 4 Q1 وعدد1 Q2، وعدد 1 Q3, , وبحث واحد نشر داخلى  .


وأثنى رئيس جامعة بنها  ومرافقوه على مشروعات طلاب المراحل الجامعية الأولى المشاركين فى المؤتمر، واستمع إلى شرح من مشرفي المشروعات من الطلاب والتي تقوم بطرح ومعالجة مختلف القضايا التي تتعلق بالعلوم التطبيقية، مؤكدا على تقديم كافة الدعم للطلاب من أجل تعزيز المشاركة الطلابية في التنمية المجتمعية.


من جانبها أضافت الدكتورة جيهان عبد الهادي أن المعرض يأتي فى إطار تطوير العملية التعليمية بالجامعة ويضم مجالات العلوم التطبيقية، مشيرة الى أنه تم تكريم الفائزين بالمراكز الثلاث الأولى في كل مجال بجوائز مالية.

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الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية الدكتورة رشا راغب الدكتور ناصر الجيزاوي المدير التنفيذي للاكاديمية الوطنية للتدريب

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