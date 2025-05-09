بينهم 3 أطفال، إصابة 5 أشخاص بحالات اختناق في حريق منزل ببنها

أصيب 5 أشخاص بحالات اختناق بقرية بسندنهور مركز بنها بمحافظة القليوبية؛ إثر حريق منزلهم المكون من 4 طوابق.

إصابة 5 أشخاص بحالات اختناق في حريق منزلهم ببنها

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بإصابة 5 أشخاص بحالات اختناق بسبب حريق نشب في منزلهم المكون من 4 طوابق بعزبة حماد سندنهور بنها.

أسماء المصابين في حريق منزل ببنها

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وتبين من التحريات والمعاينة الأولية إصابة “يوسف م ي”، 10 سنوات، “رجب م ي”، 8 سنوات، “منى ا م”، 33 سنة، “فاطمة ع ع”، جميعهم مقيمين بسندنهور في حريق نشب في الطابق الثالث من منزلهم المكون من 4 طوابق ببنها ،فحدث لهم اختناق وضيق في التنفس وتم نقلهم على الفور إلى المستشفى للعلاج واتخاذ اللازم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، بإشراف اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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