الجمعة 09 مايو 2025
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مصرع ربة منزل ونجلتها في حريق شقة ببنها

حريق شقة،فيتو
حريق شقة،فيتو

لقيت ربة منزل ونجلتها مصرعهما فى حريق نشب بشقة سكنية في الطابق الثالث بعقار مكون من 4 أدوار بمنطقة عزبة حماد بسندنهور التابعة لدائرة مركز شرطة بنها، حيث أسفر الحريق عن إصابة 3 أشخاص بحالات اختناق وتم تقديم الخدمة الطبية لهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، والتى أمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق.

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وكانت أجهزة الأمن بالقليوبية، تلقت إخطارا من عمليات النجدة، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بنشوب حريق بشقة سكنية بالطابق الثالث بعقار مكون من 4 طوابق بمنطقة عزبة حماد التابعة للوحدة المحلية بسندنهور، دائرة مركز شرطة بنها. 

وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية بالقليوبية لمكان الحريق، وجرى الدفع بسيارات الإطفاء، وبفضل جهود رجال الحماية المدنية بالقليوبية، تم السيطرة على الحريق، ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وبالمعاينة والفحص تبين نشوب الحريق بشقة سكنية بالطابق الثالث بعقار مكون من 4 أدوار بمنطقة عزبة حماد التابعة للوحدة المحلية بسندنهور دائرة مركز شرطة بنها.

وأسفر الحريق عن مصرع ربة منزل ونجلتها إصابة 3 أشخاص بحالات اختناق وتم نقلهم لمستشفى التأمين الصحى ببنها. 

وأسماء المصابين بحالات الاختناق وهم: "يوسف م "، 10 سنوات، رجب م، 8 سنوات، وفاطمة ع، 30 سنة،والمتوفين هم ورحاب م، 3 سنوات، ومنى ا 33 سنة.

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