المدير التنفيذي للاكاديمية الوطنية للتدريب تستعرض مبادرة أنا أيضًا مسئول من جامعة بنها

استعرضت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للاكاديمية الوطنية للتدريب مبادرة "أنا أيضًا مسئول" من داخل جامعة بنها والتى أطقلتها الأكاديمية وتستهدف طلاب الجامعات المصرية، إيمانًا بدورهم المحوري في بناء مستقبل أكثر وعيًا ومسؤولية من خلال تنظيم مجموعة من الندوات .

جامعة بنها تستضيف الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للاكاديمية الوطنية للتدريب



بهدف تعزيز وعي الطلاب بأبعاد المسؤولية في مختلف المجالات وتنمية مهاراتهم في القيادة والتأثير الإيجابي والقدرة على مواجهة التحديات وصناعة التغيير.





استقبل الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للاكاديمية الوطنية للتدريب وذلك علي هامش فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر السنوي الرابع لطلاب الدراسات العليا في مجال العلوم التطبيقية.

والقت الدكتورة رشا راغب محاضر لطلاب الجامعة عن " التدريب وتحديات وظائف المستقبل " بحضور الدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وأساتذة وطلاب الجامعة.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي أن استضافة الجامعة للدكتورة رشا راغب، يأتي في إطار حرص جامعة بنها بناء قدرات الكوادر البشرية من الطلاب وتنمية مهاراتهم تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ببناء قدرات الإنسان المصري.





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