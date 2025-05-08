تابع المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، سير العمل في مشروع إحلال وتجديد وتطوير المجزر الآلي بمدينة كفر شكر، المُقام على مساحة 1600 متر مربع، ويحظى باستثمار إجمالي قدره 21 مليون جنيه تكلفة إنشائية.

وتعكس هذه الخطوة التزام المحافظة بتحديث وتطوير البنية التحتية لقطاع اللحوم وتوفير أفضل الخدمات للمواطنين وإنتاج لحوم صحية وآمنة ضمن خطة المحافظة في العمل على ضمان سلامة الغذاء.

محافظ القليوبية يتابع أعمال تطوير مجزر كفر شكر الآلي بتكلفة إنشائية 21 مليون جنيه

وخلال جولته، تفقد محافظ القليوبية جميع مكونات عنابر الذبيح المختلفة، حيث اطلع على التجهيزات والتقنيات الحديثة التي يتم تركيبها لضمان سير العمل بكفاءة ووفقًا لأعلى المعايير الصحية، حيث أنه أول مجزر تم انشاؤه وتجهيزه طبقا للأكواد والمواصفات العالمية، ويعتبر ما تم في هذا المجزر إنجازًا غير مسبوق في هذه المساحة بهذه الإمكانيات والمواصفات الدولية والتي تؤهل المجزر للتصدير إلى جميع دول العالم بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في حالة تطلب الأمر ذلك.



وشدد على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد، مؤكدًا على أهمية الانتهاء من كافة أعمال التطوير ورفع كفاءة المجزر بالكامل وتجهيزه للافتتاح في العيد القومي للمحافظة.

تطوير المجزر الآلي لإنتاج لحوم خالية من أي مُسببات للأمراض

وأكد محافظ القليوبية أن هذا المشروع التطويري يأتي في إطار رؤية شاملة لتطوير قطاع اللحوم في القليوبية بهدف رئيسي هو الحفاظ على صحة المواطن وسلامة الغذاء

وأضاف أن تطوير المجزر الآلي سيمكن من إنتاج لحوم صحية وآمنة تمامًا وخالية من أي مُسببات للأمراض، من خلال تطبيق أحدث التقنيات في عمليات الذبح والتجهيز والتعبئة. بالإضافة إلى ذلك، سيسهم المجزر المُطور في توفير لحوم حمراء ذات جودة عالية وبأسعار مُخفضة على مدار العام، مما يضمن حصول المواطنين على غذاء صحي ومتوازن بأسعار مناسبة.

جاءت الجولة بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ والدكتور زغلول أحمد خضر مستشار وزيرة التنميه المحلية لشئون المجازر. واللواء إيهاب حسن سراج الدين، السكرتير العام، واللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد والدكتورة لمياء عطية، مدير عام مديرية الطب البيطري بالقليوبية، والمهندس محمد سلامة، مدير الأبنية التعليمية، والمهندسة صفاء فضيل أمين رئيس مركز ومدينة كفر شكر.

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