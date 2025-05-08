الخميس 08 مايو 2025
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حوادث

انتشال سيارة ملاكى عقب سقوطها في ترعة الشرقاوية بالقليوبية

انتشال سيارة ملاكى
انتشال سيارة ملاكى عقب سقوطها في ترعة الشرقاوية بالقليوبية

تمكنت قوات الحماية المدنية والإنقاذ النهرى بالقليوبية، تحت إشراف اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، من انتشال سيارة ملاكى عقب سقوطها في ترعة الشرقاوية بدائرة مركز شرطة قليوب، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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انتشال سيارة ملاكى عقب سقوطها في ترعة الشرقاوية بالقليوبية

تلقي اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية إخطارا من المقدم حسام الحسينى، رئيس مباحث مركز شرطة قليوب يفيد بورود بلاغ بسقوط سيارة ملاكى  بترعة الشرقاوية.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية وسيارة إسعاف إلى مكان الواقعة، وتبين سقوط سيارة ملاكى، كان يستقلها صاحبها أثناء وقوفه حيث انزلق في ترعة الشرقاوية دائرة المركز، وتمكن الأهالى من سرعة إخراج صاحب السيارة من داخل السيارة.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من انتشال السيارة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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