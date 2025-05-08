بعد اعتماد 100 مدرسة، محافظ القليوبية يكرم أقسام إدارة الجودة

شارك المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية بتكريم أعضاء ورؤساء أقسام إدارة الجودة بالمديرية والإدارات التعليمية لتميزهم في العمل، وحصول ١٠٠ مدرسة على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

وجاء ذلك بحضور الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس أمناء التعليم بالقليوبية واللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام للمحافظة واللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد والأستاذ مصطفى عبده مدير مديرية التربية والتعليم بـ القليوبية، محمد القاضي مدير إدارة المشاركة المجتمعية بمديرية التربية والتعليم ونهلة مسلم مديرة مكتبة مصر العامة.

وأوضح المحافظ أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع التعليم باعتباره قاطرة التنمية والبناء وأشاد بتطبيق معايير الجودة والاعتماد بالمدارس، ووجه الشكر لأعضاء هيئة التدريس ومديري المدارس المعتمدة للمجهود المبذول للنهوض بالعملية التعليمية والارتقاء بها، والتي تعود بالنفع على أبنائنا الطلاب والعمل على نشر ثقافة الجودة بالمدارس.

كما وجه الشكر لأعضاء ورؤساء أقسام الجودة بالمديرية والإدارات التعليمية وحثهم على مواصلة المحافظة على النجاح ونشر ثقافة الجودة بجميع المؤسسات التعليمية بالمديرية.

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